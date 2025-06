La creativa forma con la que Karol G reveló el nombre de los tema de su nuevo álbum

Falta poco para el lanzamiento de Tropicoqueta, el nuevo álbum de Karol G. Poco a poco, la cantante colombiana ha revelado algunos detalles sobre el álbum.

Tras el reciente anuncio del nuevo álbum de la intérprete de “Provenza”, Karol G ha ido revelando poco a poco el nombre de las canciones que le dan forma a Tropicoqueta de una forma creativa: en vallas publicitarias en diferentes países.

Esta semana, las redes sociales se han llenado con fotos de vallas publicitarias con los nombres de algunas de las canciones del nuevo álbum de Karol G.

Hasta el momento solo se conocen los nombres de 8 de las 20 canciones: “Dile Luna”, “Papasito”, “Latina Foreva”, “Cuando me muera, te olvido”, “Amiga mía”, “Ese hombre es malo”, “Viajando por el mundo” y “Si antes te hubiera conocido”

Algunas canciones reveladas de “TROPICOQUETA” de Karol G:



#3. “Papasito”

#6. “Cuando Me Muera Te Olvido”

#9. “Amiga Mía”

#11. “Ese Hombre Es Malo”

#18. “Viajando Por El Mundo” pic.twitter.com/7AKaRoCtsZ — MAÑANA SERÁ BONITO (@MSBKarolG) June 14, 2025

Esta semana, Karol G reveló que su nuevo álbum estará disponible en días: el próximo 20 de junio.

“Familia este álbum sale en 10 días, en diez días Mi alma, mi amor y mi respeto por ustedes están en este proyecto. No puedo esperar para que lo escuchen. TROPICOQUETA 20 de junio”, anunció la colombiana.

Karol G también contó cómo surgió la idea de este álbum con el que vuelve a sus raíces, a la música con la que creció. Una idea que comenzó a rondar en su cabeza durante su gira Mañana será bonito.

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mi, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… “, indicó.

Karol G aseguró que Tropicoqueta es una carta de amor a sus raíces, a su identidad. Un proyecto en el que puso su alma y corazón, y con el que, considera, muchos se sentirán identificados.

“Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité…”, afirmó

“Este álbum es alma, es pasión, memoria, nostalgia, alegría, fiesta, identidad. Como dijo un gran amigo: ‘Es una carta de amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora’. Es mi mejor forma de decir: Soy de aquí y me siento infinitamente orgullosa”, agregó.

