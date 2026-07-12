Motociclista arrestado por viajar a 130 millas por hora en autopista de California

La Patrulla de Caminos de California (CHP) arrestó a un motociclista que fue sorprendido mientras viajaba a 130 millas por hora (209 km/h) en el Freeway 5, en el condado de Orange.

De acuerdo con la CHP, un comandante de la corporación, a bordo de una aeronave de ala fija, fue el primero en descubrir al sospechoso, quien circulaba en una motocicleta roja cuando superaba las 100 millas por hora (160 km/h). El incidente ocurrió el 4 de julio.

El comandante de CHP reportó al motociclista, cuando viajaba a exceso de velocidad en el carril del Freeway 5 en dirección norte, en el área de San Juan Capistrano, cerca de Saddleback College.

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Desde el aire, el oficial captó imágenes del motociclista cuando pasaba de forma temeraria junto a otros vehículos, mientras zigzagueaba entre los carriles y utilizaba la mediana como carril de adelantamiento personal.

En lugar de perseguir al motociclista por tierra, la Patrulla de Caminos de California continuó siguiéndolo por aire.

El motociclista continuó su viaje a alta velocidad por la Autopista 405, en dirección norte, antes de tomar la salida hacia Culver Drive, en Irvine.

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Cuando se encontraba en la ciudad, el sospechoso continuó circulando a velocidades superiores a 100 millas por hora, según se observa en el video.

Finalmente, el sujeto se detuvo frente a un restaurante de sushi, en Irvine, antes de que las autoridades intervinieran y lo arrestaran.

En la grabación se observa al motociclista levantando las manos mientras los agentes lo detienen.

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Tras el arresto, la motocicleta fue incautada y permanecerá retenida por 30 días, en virtud de una orden judicial firmada por un juez.

“Este es el trigésimo octavo vehículo incautado este año por la Patrulla de Caminos de California del área de Capistrano por conducción temeraria, carreras ilegales o evasión de la policía”, dijo CHP en un comunicado.

“El exceso de velocidad y las carreras ilegales ponen en riesgo a todos. Ninguna emoción vale la pena como para arriesgar una vida. Reduzca la velocidad, conduzca con responsabilidad y ayude a mantener nuestras carreteras seguras“, agregó la agencia estatal.

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