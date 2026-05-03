CHP emite 12,000 multas por exceso de velocidad en California

La Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que emitió cerca de 12,000 multas contra conductores que fueron sorprendidos viajando a exceso de velocidad durante el Periodo de Máxima Vigilancia en carreteras, a pesar de las advertencias públicas.

Desde las 6:00 a.m. del martes 28 de abril hasta las 5:59 a.m. del miércoles 29, los oficiales del CHP llevaron a cabo el operativo con el propósito de combatir una tendencia mortal debido a accidentes por conducción a alta velocidad en carreteras del estado.

Durante el Periodo de Máxima Vigilancia, los oficiales de CHP emitieron un total de 19,564 multas por diversas infracciones, además de entregar 2,807 advertencias.

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De las casi 12,000 multas que la CHP emitió por exceso de velocidad, 200 fueron para conductores que fueron sorprendidos viajando a más de 100 millas por hora (160 kilómetros por hora).

El repunte de las sanciones de este año ocurre después de que las estadísticas de 2025 mostraron que el exceso de velocidad estuvo relacionado con más de 110,000 accidentes y 400 fallecimientos en percances en California.

“El exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de accidentes graves y mortales en las carreteras de California”, dijo el comisionado de la Patrulla de Caminos de California, Sean Duarte.

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Los especialistas consideraron que el factor económico también influye entre los conductores para evitar una multa por exceso de velocidad.

“Lo último que queremos es una multa por exceso de velocidad, porque sabemos que puede costar cientos de dólares y mucho más si se tiene en cuenta la posibilidad de un aumento en el seguro“, expresó Kandance Redd, portavoz de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Según la AAA, una sola infracción por conducir a exceso de velocidad puede provocar que las compañías de seguros eleven las primas entre un 26% y más del 40%.

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Los conductores que fueron sorprendidos conduciendo a más de 100 millas por hora (160 km/h) se enfrentan ahora al programa piloto “Acciones Remitidas por Multas por Exceso de Velocidad (FAST, por sus siglas en inglés).

Debido a este programa piloto, las multas por exceso de velocidad se remiten de forma automática a la División de Seguridad Vial del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV).

Con esta información, el DMV agiliza el proceso de revisión para suspender o revocar la licencia de conducir del infractor.

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