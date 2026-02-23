Oficial hispano de CHP fallece tras exposición al fentanilo en Los Ángeles

Un oficial hispano de la Patrulla de Caminos de California (CHP) que sufrió un accidente automovilístico en julio de 2025 en el área de Culver City murió por exposición al fentanilo, según un informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

El oficial, identificado como Miguel Cano, de 34 años, viajaba por Bristol Parkway, al norte de Green Valley Circle, aproximadamente a las 12:30 a.m. del 2 de julio del año pasado cuando sufrió una emergencia médica, según informaron las autoridades.

De acuerdo con los reportes, el vehículo en el que viajaba el oficial hispano se salió del camino y se impactó contra un árbol.

Sigue leyendo: Intento de homicidio en San Bernardino: mujer usa fentanilo como arma

Cano fue trasladado por paramédicos de urgencia en una ambulancia al UCLA Medical Center, donde posteriormente fue declarado muerto.

El compañero del oficial de CHP y una persona detenida también sufrieron algunas heridas leves como consecuencia del percance automovilístico.

Antes del accidente, Cano le había comentado a su compañero que no se sentía bien de salud, según declaró el comisionado de la Patrulla de Caminos de California, Sean Duryee, durante una conferencia de prensa en julio del año pasado.

Sigue leyendo: DEA incauta más de 1 millón de pastillas de fentanilo en Los Ángeles

El detenido involucrado en el accidente, cuya identidad no se ha hecho pública, se encontraba en posesión de drogas y una pistola ilegal en el momento en que fue arrestado por Cano y su compañero.

Sin embargo, en julio, las autoridades declararon que no había sospechas de que Cano hubiera estado expuesto a las drogas durante el arresto.

“El sujeto que arrestamos sí tenía drogas en su posesión. No creemos que se tratara de una exposición a drogas. El otro agente y el sujeto no presentaron ningún signo ni síntoma relacionado con ello”, mencionó Duryee el año pasado.

Sigue leyendo: Son estadounidenses y no inmigrantes los que cruzan y distribuyen la droga en Estados Unidos

Miguel Cano se unió a las filas de la Patrulla de Caminos de California en 2023. El oficial hispano tenía su residencia en Moreno Valley y le sobreviven su esposa y sus padres.

Sigue leyendo:

· Justicia para hispana y modelo: productor de Hollywood sentenciado a 146 años

· Padre e hijo hispanos acusados de tráfico de fentanilo y armas en Los Ángeles

· Hispano enjuiciado en primer caso de crimen por fentanilo en Ventura