Justicia para hispana y modelo: productor de Hollywood sentenciado a 146 años

Un productor de Hollywood fue sentenciado este miércoles a entre 146 años y cadena perpetua en prisión por la muerte de una modelo y una mujer hispana en noviembre de 2021, junto con múltiples cargos de agresión sexual que involucran a otras siete víctimas.

David Brian Pearce fue declarado culpable por asesinato en primer grado de la modelo y aspirante a actriz Christy Giles, de 24 años, y de su amiga Hilda Marcela Cabrales-Arzola, de 26 años.

El 4 de febrero, un jurado deliberó durante dos días y medio antes de declarar culpable a David Pearce, ahora de 43 años, por los crímenes de Giles y Cabrales-Arzola, quienes fueron llevadas a hospitales diferentes con aproximadamente dos horas de diferencia el 13 de noviembre de 2021.

Giles llegó sin vida al Southern California Hospital, en Culver City; mientras que la hispana fue dejada con vida, pero en estado crítico, afuera del Kaiser Permanente West Los Ángeles y, posteriormente, fue desconectada del soporte vital un día antes de cumplir 27 años.

Según el Departamento Forense del condado de Los Ángeles, las dos muertes fueron clasificadas como homicidios, y los informes toxicológicos demostraron la presencia de múltiples drogas en el organismo de las dos mujeres.

Giles murió por una sobredosis de cocaína, fentanilo, ácido gamma-hidroxibutírico y ketamina; mientras que Cabrales-Arzola falleció por un fallo multiorgánico, después de que en su cuerpo se encontró cocaína, metilendioximetanfetamina (éxtasis) y otros narcóticos no identificados.

Pearce fue declarado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado y otros siete cargos graves de violencia sexual, que involucraban delitos contra siete mujeres entre 2007 y 2020. El jurado también escuchó a otras cinco mujeres que alegaron agresión sexual por parte de Pearce.

Después de escuchar la sentencia, la madre de Giles, Dusty, se mostró orgullosa de la fiscalía y de los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Nos escucharon desde Alabama”, expresó Dusty, cuando suplicaban que no los catalogaran simplemente como sobredosis accidentales o chicas fiesteras que se lo hicieron a sí mismas, sino que se preguntaran por qué los narcóticos estaban en sus organismos.

La madre describió a su hija Christy y a Hilda Marcela como mujeres muy respetables que tuvieron la mala suerte de conocer al hombre equivocado.

“Espero que el hombre que mató a mi hija se vaya para siempre“, agregó la madre de Christy Giles, y dijo que le alegraba que las víctimas de agresión sexual finalmente hubieran tenido su día en la corte.

El esposo de Giles, Jan Cilliers, aseguró estar contento de que el jurado viera lo que la familia de la modelo había visto desde el principio.

Durante el juicio, el abogado de Pearce, Jeff Voll, argumentó que los fiscales no habían presentado pruebas suficientes. Sugirió que la droga pudo haber sido ingerida accidentalmente al confundirse con la cocaína.

El abogado defensor replicó que su cliente no les dio drogas e instó al jurado a absolver a Pearce, cuestionando por qué les habría dado fentanilo a las dos mujeres y a su amigo, el testigo clave de la fiscalía, Michael Ansbach, quien había sido su amigo desde hacía 20 años.

Tras el veredicto Voll dijo que, dada la abrumadora cantidad de pruebas incriminatorias, no le sorprendía en absoluto, pero mencionó que creía que el jurado no llegaría a un veredicto unánime en los cargos de asesinato, y reconoció que el testimonio de su cliente, en su propia defensa, no sirvió de nada.

Pearce negó haber dado a las dos mujeres las drogas que les causaron la muerte y sostuvo que estaban completamente vestidas cuando las llevó a su casa.

Negó haber agredido sexualmente a cualquiera de las dos mujeres, así como a las siete víctimas mencionadas en la acusación y a las otras cinco mujeres que testificaron.

El otro acusado, Brandt Walter Osborn, quien enfrentaba dos cargos de encubrimiento, espera un posible nuevo juicio después de que el juez Hunter declaró nulo el juicio al no lograr el jurado un veredicto unánime sobre los cargos en su contra.

El abogado de Osborn, Michael Artan, declaró ante el jurado que el veredicto justo sería que su cliente fuera declarado no culpable de los dos cargos.

