Cuatro muertos por presunta sobredosis en el condado de Orange

Cuatro personas fueron encontradas muertas víctimas de presuntas sobredosis de drogas este martes 21 de octubre en una residencia de la ciudad de Fullerton, en el condado de Orange.

El Departamento de Policía de Fullerton informó que, aproximadamente a las 11:01 a.m., oficiales acudieron a la cuadra 100 de West Wilshire Avenue después de recibir la llamada de un hombre que reportó que sus amigos habían sufrido una sobredosis y no respiraban.

On October 21, 2025, at approximately 11:01 a.m., the Fullerton Police Department’s Communication Center received a 9-1-1 call from a male reporting that four of his friends had overdosed and were not breathing. pic.twitter.com/sZANBuR2pY — Fullerton PD (@FPDPIO) October 21, 2025

Cuando llegaron a un complejo de apartamentos, oficiales y paramédicos de Fullerton encontraron en el interior de la residencia a cuatro personas que habían fallecido.

Sigue leyendo: Alarmante caso de sobredosis en centro de detención de menores de Los Ángeles

Detectives de la policía de Fullerton iniciaron una investigación relacionada con este presunto caso de sobredosis para determinar si los fallecimientos están relacionados con fentanilo o con alguna otra sustancia, sin proporcionar más detalles.

Las autoridades notificaron a los familiares de las víctimas, quienes comenzaron a llegar al complejo de apartamentos poco después de las 6:00 p.m.

Hasta la mañana de este miércoles, las autoridades de Fullerton no habían proporcionado públicamente la identidad de los cuatro jóvenes fallecidos.

Sigue leyendo: Dan $3.3 millones a familia por muerte de hispano en prisión de Orange

De acuerdo con residentes del complejo de apartamentos de Fullerton, las cuatro víctimas eran adultos jóvenes que llevaban a cabo reuniones con frecuencia.

Una vecina mencionó que la noche del lunes escuchó ruidos de una fiesta en el departamento de los jóvenes aproximadamente a las 8.00 p.m.

Los investigadores del Departamento de Policía de Fullerton continúan con las labores de recopilación de evidencias y entrevistando a personas relacionadas con el caso.

Sigue leyendo: Productor de Hollywood culpable de muerte de dos mujeres en 2021

Fullerton, localidad del condado de Orange, es una ciudad predominantemente universitaria, con numerosos estudiantes como residentes.

El presunto incidente de sobredosis causó preocupación entre los residentes de la ciudad, y muchos de ellos se acercaron al complejo de apartamentos para conocer de primera mano los detalles sobre lo que sucedió.

Las autoridades de Fullerton aseguraron que no se presenta ninguna amenaza para el público.

Sigue leyendo:

· Vendedor de fentanilo de Los Ángeles recibe 25 años de prisión

· Caso de sobredosis en Anaheim cobra una vida y 3 heridos

· Familia demanda por $65 millones de dólares tras trágica muerte de niño por fentanilo