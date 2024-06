Familia demanda por $65 millones de dólares tras trágica muerte de niño por fentanilo

Una familia presentó una demanda por $65 millones de dólares contra el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS) por la muerte de un niño a causa de una sobredosis de fentanilo.

Justin Bulley, de 17 meses, falleció el 18 de febrero de 2024 después de ingerir fentanilo cuando se encontraba bajo la custodia de su madre y su abuelo en una residencia de Lancaster.

En el momento en que ocurrió el incidente, el padre del menor, Montise Bulley, estaba tratando de obtener la custodia de Justin.

Sigue leyendo: Acusan a madre de California por la muerte de su bebé de 1 año por sobredosis de fentanilo

Montise presentó la demanda contra el DCFS por $65 millones de dólares, alegando que el pequeño quedó inconsciente y falleció mientras su madre, su abuelo y una trabajadora social del DCFS se encontraban en la casa.

En la demanda, se dice que los trabajadores sociales estaban al tanto de arrestos anteriores relacionados con drogas y conducción bajo influencia tanto de la madre de Justin, Jessica Darthard, como de su abuelo, Jessie Darthard.

Sigue leyendo: Una mujer de 19 años murió por sobredosis de fentanilo con tomar solo una píldora

Pese a los antecedentes, Montise dijo que Justin y sus tres hermanos quedaron bajo el cuidado de su madre y abuelo.

“¿Cómo pudo pasar esto? Hay una respuesta. Tenemos un patético Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles en Lancaster. Es absolutamente horrible lo que sucede en esa agencia en Lancaster”, dijo el abogado que representa al padre del niño, Brian Claypool.

El abogado dijo que, en 2006, la madre tuvo un primer incidente por disparar un arma en una vivienda ocupada, delito que, en sí mismo, según el abogado, debería haber privado a la mujer de cuidar a sus hijos.

Sigue leyendo: Una nueva “droga zombi” está causando muertes por sobredosis en EE.UU.

Otro incidente que se menciona en la demanda es que el 10 de abril de 2023, el novio de Jessica murió de una sobredosis y sus cuatro hijos presenciaron el fallecimiento.

Anteriormente, Jessica había sido arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol cuando estrelló su automóvil contra un camión mientras sus hijos se encontraban en el vehículo y el bebé Justin no estaba en un asiento de seguridad.

La demanda dice que, la noche en que Justin murió, una trabajadora social del DCFS asignada para supervisar a la familia estaba de visita en la casa e incluso llevó a sus tres hijos.

Sigue leyendo: Madres: ‘Más Snap, más problemas’

Supuestamente, aquella noche la madre y el abuelo de Justin estaban bebiendo y consumiendo fentanilo mientras los menores estaban presentes.

“Era solo cuestión de tiempo antes de que al menos un niño muriera a manos de esta madre. Había otros seis niños en la casa cuando Justin murió. Pudo haber otros seis niños muertos en esa casa“, expresó el abogado.

Además de las acusaciones, Claypool dijo que la trabajadora social en realidad era una amiga cercana de Jessica.

Según la demanda, cuando la trabajadora social se dio cuenta de que Justin había ingerido la droga y se encontraba en problemas, en lugar de salvar al niño, huyó de la casa con sus hijos.

Sigue leyendo: Muertes por fentanilo tiene descenso mínimo; se reportaron 204 víctimas diarias en 2023

“La mujer designada por el condado está en el lugar de la muerte. ¿Y ella qué hace? No interviene y no trata de salvar a estos niños, no saca a estos niños de la casa. ¿Qué hace?, es una cobarde, huye”, expresó el abogado.

En la demanda se dice que la trabajadora social posteriormente fue detenida por la policía, y tras practicar pruebas a sus tres hijos, se encontró que todos tenían fentanilo en sus organismos.

Sigue leyendo: Aumentan las incautaciones de pastillas de fentanilo en Estados Unidos

“El nivel de fentanilo que había en el cuerpo de Justin era asombroso. Tenía 25 nanogramos de fentanilo en la sangre que rodeaba su corazón. Solo se necesita uno para matar a un niño, y él tenía 25 en la sangre”, dijo Claypool sobre el informe de la autopsia del niño.

La demanda por muerte por negligencia de $65 millones de dólares fue presentada en nombre de Justin, su padre y sus otros tres hijos quienes, según se informa, sufrieron años de abuso y negligencia.

Sigue leyendo:

· Cuerpos de dos hombres son hallados en cueva artificial a lado de polvo blanco, en Northridge

· Un muerto y tres hospitalizados por posible sobredosis de fentanilo en una casa de Lakewood

· Evitan que más fentanilo llegue a las calles de Los Ángeles