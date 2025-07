Alarmante caso de sobredosis en centro de detención de menores de Los Ángeles

Nueve personas fueron hospitalizadas la mañana de este miércoles después de un posible caso de sobredosis en el Centro de Detención Juvenil Los Padrinos en Downey, condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles, equipos de paramédicos del Departamento de Bomberos de Downey acudieron al centro de detención juvenil por una sospecha de sobredosis y posible exposición a una sustancia desconocida.

Las autoridades dijeron que el incidente ocurrió aproximadamente a las 8:45 a.m., el cual fue declarado como un caso con múltiples víctimas.

Según los bomberos de Downey, el personal del centro de detención administró Narcan, medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides como heroína o fentanilo, a una persona antes de la llegada de los paramédicos.

En total, un menor y ocho adultos fueron trasladados a un hospital, de acuerdo con los bomberos de Downey.

La emergencia médica obligó el cierre del centro de detención juvenil, situación que perjudicó a personas que acudieron para atender sus respectivos casos.

Uno de los afectados fue el latino Nathan Martínez, quien pasó tres semanas en Los Padrinos acusado de posesión de armas. Acudió a la instalación para una toma de muestra de ADN, pero se le negó el acceso.

“Estoy un poco preocupado porque me dijeron que viniera a hacerme el examen hoy, y ahora no puedo entrar, así que me preocupa un poco lo que pueda pasar con mi caso en el futuro porque me impiden entrar ahora que esta situación de materiales peligrosos está ocurriendo”, dijo Martínez.

El miércoles 25 de junio, un trabajador civil contratado y empleado de una organización sin fines de lucro fue detenido cuando estaba de servicio en Los Padrinos por presuntamente intentar introducir drogas en el centro de detención juvenil.

Las autoridades no reportaron la condición de salud de los nueve hospitalizados.

