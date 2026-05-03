El dato que cambia la tendencia en California: qué está pasando con las muertes por sobredosis

Después de años de aumentos sostenidos, los datos más recientes en California muestran un cambio en la evolución de las muertes por sobredosis. No se trata de una caída consolidada, pero sí de una señal distinta: la curva dejó de crecer al mismo ritmo y, en algunas zonas, comenzó a estabilizarse.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) confirmó que 2023 cerró con más de 7,800 muertes por sobredosis, una de las cifras más altas registradas en el estado. Durante la última década, la tendencia había sido clara: cada año superaba al anterior, impulsado principalmente por la expansión del fentanilo.

Ese patrón, sin embargo, empezó a mostrar cambios en los reportes más recientes. Los datos preliminares de 2024 y comienzos de 2025, aún sujetos a revisión, indican que el crecimiento se desaceleró y que algunos condados registran cifras similares o levemente inferiores a las del año anterior.

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Fentanilo: el factor que explica la crisis

El fentanilo sigue siendo el elemento central. Se trata de un opioide sintético altamente potente que está presente en la mayoría de las muertes por sobredosis en el estado. Su expansión en el mercado ilegal fue el principal motor del aumento de casos en los últimos años.

Desde el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que, aunque la dinámica pueda cambiar, el riesgo sigue siendo elevado. El hecho de que la curva se estabilice no implica que el problema esté resuelto.

La situación en Los Ángeles y San Francisco

En el caso del área de Los Ángeles, el impacto se mide a nivel de condado y es uno de los más altos del país en términos absolutos. El Condado de Los Ángeles ha registrado en los últimos años más de 3,000 muertes anuales por sobredosis, según datos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

La magnitud está directamente relacionada con su población, pero también con la expansión del fentanilo, que domina la mayoría de los casos. Aunque los reportes más recientes sugieren una desaceleración en el crecimiento, las cifras siguen en niveles elevados, lo que mantiene a la región como uno de los epicentros de la crisis en Estados Unidos.

Muertes por sobredosis de drogas siguen muy altas entre latinos en Los Ángeles. Crédito: Cliff Owen, archivo | AP

San Francisco, en cambio, presenta una dinámica distinta: menos muertes en términos absolutos, pero una de las tasas más altas per cápita del país. Datos del Departamento de Salud Pública de San Francisco muestran que la ciudad ha enfrentado una crisis particularmente aguda vinculada al fentanilo, con un impacto visible en el espacio público y en los servicios de emergencia.

La combinación de consumo en entornos urbanos densos, disponibilidad de drogas sintéticas y desafíos en políticas de control ha convertido a San Francisco en un caso emblemático, donde el problema no solo se mide en números, sino también en su impacto cotidiano.

Qué puede estar detrás del cambio

No hay una única explicación, pero varias medidas coinciden en el tiempo. California amplió el acceso a la naloxona, el medicamento que puede revertir una sobredosis, y reforzó su distribución en comunidades de mayor riesgo.

También se expandieron estrategias de reducción de daños, con programas que buscan intervenir antes de que ocurra una emergencia. En paralelo, los sistemas de salud mejoraron la detección y respuesta, lo que podría estar impactando en la mortalidad.

Expertos en salud pública señalan que este tipo de intervenciones puede empezar a reflejarse en los datos, incluso si el consumo problemático no desaparece.

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Un escenario que todavía no está definido

El dato debe leerse con cautela. Las cifras siguen siendo altas y el riesgo no desapareció. Sin embargo, el hecho de que el crecimiento constante se haya frenado introduce un matiz relevante.

California continúa entre los estados con mayor número absoluto de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Pero por primera vez en años, los datos dejan de mostrar un aumento sostenido sin interrupciones.

Para quienes viven en California, esto no implica menor exposición al problema, pero sí abre una pregunta que hasta hace poco no estaba sobre la mesa: si las políticas actuales pueden estar empezando a modificar el impacto más grave de la crisis.

Más que un cambio definitivo, lo que aparece es una transición. Y en un contexto donde durante años la única dirección fue hacia arriba, ese cambio —aunque sea parcial— ya es significativo.

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