Se propaga el carfentanilo en EE.UU., una droga 100 veces más potente que el fentanilo

Michael Nalewaja, un electricista de 36 años, falleció por una mezcla letal de fentanilo y carfentanilo justo antes de Acción de Gracias 2025. Su madre, Kelley Nalewaja, contó a Associated Press (AP) cómo fue el devastador momento en que recibió la noticia de su muerte, destacando la ineficacia de los recursos de rescate disponibles.

Luego de la muerte de Michael, su madre ha emprendido una campaña para promover cambios legislativos y judiciales que impidan que otros sufran una pérdida similar. En lugar de un funeral tradicional, organizó un pueblo para discutir el problema creciente de las drogas letales.

Kelley Nalewaja, madre del joven que, sin saberlo, ingirió una mezcla letal de fentanilo y carfentanilo que le causó la muerte. Crédito: Rick Pedroncelli | AP

El carfentanilo, un químico altamente tóxico, ha resurgido con fuerza en el mercado de drogas en Estados Unidos, arrojando un aumento alarmante en las muertes entre consumidores desprevenidos.

A pesar de la reciente reducción en las muertes por sobredosis de fentanilo, la Administración para el Control de Drogas (DEA) alerta sobre el incremento en la presencia de carfentanilo en las incautaciones de drogas.

Producción y distribución del carfentanilo

Es de destacar que hace una década el carfentanilo irrumpió en el mercado de drogas norteamericano, provocando sobredosis en cientos de consumidores desprevenidos, para luego experimentar una caída importante después de que China lo prohibiera, cerrando así una laguna regulatoria clave en Estados Unidos.

Pero la situación ha cambiado drásticamente en los últimos años. Después del periodo de baja, las incautaciones de carfentanil han aumentado drásticamente, con 1,400 identificaciones en 2025. Se sospecha que los traficantes en México están empezando a producirlo localmente, una situación complicada por los peligros asociados a su fabricación.

Pastillas de carfentanilo en el frasco de RX. Su comercialización está estrictamente limitada para fines veterinarios. Crédito: luchschenF | Shutterstock

Comparación con el fentanilo

A pesar de la reducción en las incautaciones de fentanilo, este sigue siendo una amenaza significativa. Expertos advierten que el carfentanilo podría extenderse si no se implementan medidas de control más estrictas.

El carfentanilo es tan potente que multiplica por 100 los efectos del fentanilo; tanto que una cantidad menor al tamaño de una semilla de amapola puede matar a una persona, recoge AP.

“Estamos hablando de una cantidad insignificante, incluso una pizca de sal, que podría ser potencialmente letal”, declaró Frank Tarentino, jefe de operaciones de la DEA para la región noreste, que abarca desde Maine hasta Virginia. “Esto representa una situación sumamente alarmante para las personas con dependencia de las drogas que buscan opioides en la calle hoy en día”.

Síntomas de sobredosis

Los signos de una sobredosis por carfentanilo incluyen depresión respiratoria severa, pérdida de conciencia y pupilas contraídas.

Signos principales

Respiración lenta, débil o ausente; sonidos de gorjeo o atragantamiento.

Pérdida de conciencia, coma o incapacidad para despertar.

Pupilas puntiformes o contraídas (como puntas de alfiler).

Otros síntomas comunes

Piel fría, húmeda y pegajosa; cianosis (piel azulada en labios o uñas).

Ritmo cardíaco lento o errático; cuerpo flácido.

Somnolencia extrema, confusión o desorientación.

Estos síntomas aparecen rápidamente debido a su alta potencia y requieren atención médica inmediata, como naloxona en dosis altas. El tratamiento principal para sobredosis de fentanilo y carfentanilo es la naloxona (Narcan), un antagonista opioide que revierte la depresión respiratoria.

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