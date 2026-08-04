Mike Pence asegura que “los demócratas han perdido la cabeza”

Mike Pence, exvicepresidente de la nación, afirma que los demócratas han perdido la cabeza al permitir que impere la agenda de los Socialistas Democráticos de América (DSA), lo cual podría separarlos más de los ciudadanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Durante una entrevista concedida al programa de radio “Cats & Cosby” de WABC, el republicano que fracasó en el intento de ganar la candidatura presidencial de su partido en las elecciones pasadas, anticipó que los comicios a celebrarse el próximo 3 de noviembre serán determinantes para el futuro de ambos partidos y por ende para la nación

“Estas próximas elecciones no podrían ser más importantes en la vida de la nación. Se lo digo a la gente.

También creo que, en cierto modo, discrepo un poco con la dirección que está tomando el Partido Republicano: la nacionalización de empresas, el control de precios, algunos coqueteando con el aislacionismo”, expuso.

Mike Pence terminó enemistado con Donald Trump debido a que optó por no respaldarlo en su cerrazón política proyectada al final de su primera etapa al frente de la Casa Blanca. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Acto seguido, el político de Indiana reconoció que, tanto al interior del partido conservador como del partido demócrata se han producido modificaciones significativas, las cuales han afectado más a quien desde enero del año pasado se convirtieron en minoría.

“Creo que los republicanos se han desviado del camino, pero los demócratas han perdido la cabeza. La agenda de los Socialistas Democráticos de América está apoderándose del Partido Demócrata”, enfatizó con referencia a los casos de Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, y de Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York.

Otro de los problemas de los demócratas no señalados por Mike Pence tiene que ver con Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), cuya promesa de reestructurar a su partido rumbo a las elecciones para llegar fortalecido y recuperar el control de la Cámara de Representantes, así como el Senado, se ha quedado por demás corta.

Dicho por algunos demócratas de peso, el político originario de Minnesota ha generado un divisionismo detectado por los donantes importantes y de ahí deriva la enorme ventaja que ya le saca el Partido Republicano en cuanto a recaudación de dinero para adquirir campañas publicitarias en espacios y horarios estelares rumbo a las elecciones intermedias.

A pesar de ello, el descontento de un amplio sector de la población hacia los incrementos de precios de la vivienda, energía y alimentos, podría manifestarse a través de un voto de castigo hacia la administración Trump.

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