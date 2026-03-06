Mike Pence asegura que la historia demostrará que Donald Trump acertó al atacar a Irán

Mike Pence, exvicepresidente de la nación, respaldó al mandatario Donal Trump por haber ordenado atacar a Irán y anticipó que la historia se encargará de demostrar que la posición adoptada fue la correcta.

Luego de varios meses de haberse distanciado del magnate neoyorquino por sus políticas implementadas desde que volvió a la Casa Blanca e incluso de competir en contra suya durante la campaña en busca de la candidatura presidencial republicana, Pence le reconoció su liderazgo al lanzar una ofensiva militar en contra del régimen iraní.

“La administración, una vez más, se involucraba diplomáticamente, no solo en un programa nuclear, sino también al decirle a Irán: ‘Tienen que terminar con este apoyo a la influencia maligna y al terrorismo en toda la región’, ‘Tienen que aceptar limitaciones en su programa de misiles balísticos y de misiles de largo alcance’. Al final, la historia registrará que el presidente tomó la decisión correcta. Se presentó la oportunidad y el presidente decidió desplegar nuestras fuerzas armadas”, indicó el conservador de Ohio durante su intervención en el programa de televisión “The Source”, el cual transmite la cadena de noticias CNN.

No obstante, el conflicto bélico detonado por Trump comienza evidenciar que podría ser más complejo de lo que consideró y hasta de larga data, pues de acuerdo con reportes de medios internacionales, está escalado muy rápido afectando ya al menos a 14 países de Oriente Medio, así como a regiones cercanas.

De hecho, durante una entrevista concedida al podcast “Breaking Points”, el profesor Jiang Xueqin —reconocido dentro del ámbito académico en China, Canadá y Estados Unidos por haber proyectado con antelación el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y el conflicto entre Estados Unidos e Irán— plantea que Washington subestima a la República Islámica y eso podría llevarlo a perder la guerra, lo cual sería histórico.

De acuerdo con su análisis, la estrategia de Irán de atacar a sus vecinos en el Medio Oriente se dirige a afectar a los seis países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

En este sentido su ofensiva buscaría afectar a la infraestructura energética y plantas desalinizadoras de Arabia Saudita, Baréin, Kuwait, Omán, Catar y los Emiratos Árabes Unidos para así generar una crisis cuya factura se le acredite a Estados Unidos al poner en riesgo el suministro de agua potable, pues las plantas desalinizadoras proveen cerca de 60% del agua en los países del Golfo.

Y lo más absurdo es que sólo requería de drones hasta cierto punto baratos en comparación del equipo militar estadounidense.

Otro punto determinante según Xueqin sería el posible cierre del Estrecho de Ormuz, pues con ello Irán afectaría severamente el comercio, ya que por esa vía transita gran parte del petróleo y hasta 90% de los alimentos que consumen los países del CCG.

