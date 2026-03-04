Conflicto en Irán dispara precios en EE.UU.: estos 5 artículos cotidianos en la mira

El pasado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos en conjunto con Israel llevaron a cabo ataques aéreos contra Irán y, a medida que pasan los días, la inestabilidad no solo se siente en el Oriente Medio, sino en los bolsillos de los estadounidenses con los posibles aumentos en los precios de los artículos diarios.

La importante escalada militar está generando impactos mixtos: por un lado, las presiones inflacionarias en Estados Unidos que ya se están asomando, y por el otro, los beneficios en el sector energético. No obstante, de alargarse el conflicto, tanto los mercados globales como las cadenas de suministros se verán afectados, provocando inevitablemente el aumento de los precios como un efecto dominó.

Petróleo y gasolina

Desde el primer bombardeo, el precio del petróleo se ha disparado. Para la fecha en la que se escribe este artículo, el Brent superó los $82 por barril, seguido de WTI con cerca de $72 por barril debido a la interrupción de envíos tras el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del suministro de petróleo crudo mundial.

Con la subida del precio del petróleo se impulsan los costos de la gasolina; según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) este miércoles, el promedio nacional se ubicó en los $3.20 por galón, una subida de 11 centavos.

Aumentos en los billetes de avión

Simultáneo a la subida de los precios de la gasolina, las aerolíneas aumentarán los servicios y billetes de avión para enfrentar los mayores costos del combustible.

Alimentos y comestibles

De igual manera, se espera un aumento en ciertos alimentos y comestibles. Para esta temporada se podría ver afectada en gran manera la cadena de suministro. Los altos costos de la gasolina encarecerán el transporte, tanto marítimo como terrestre, y maquinaria agrícola, lo que incrementará inevitablemente los precios de los productos provenientes de este sector.

Fertilizantes y otros productos químicos

Al igual que el petróleo, las exportaciones de fertilizantes provenientes en su mayoría del Oriente Medio se verán afectadas por el conflicto, así como la fabricación de plásticos, químicos, entre otros procesos industriales, se verá interrumpida.

Electricidad y calefacción

Con el encarecimiento del petróleo, gas natural y gasolina, las facturas de los servicios públicos para los hogares aumentarán a medida que estos rubros incrementen sus costos.

Sigue leyendo: