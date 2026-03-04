ONU exige investigar muerte de decenas de niñas tras bombardeo a escuela en Irán

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó un grito de indignación y una exigencia de justicia, tras el devastador bombardeo contra una escuela primaria de niñas en la localidad de Minab, al sur de Irán. El ataque, que dejó un rastro de mochilas ensangrentadas y pupitres destrozados, ha encendido las alarmas internacionales sobre posibles crímenes de guerra en el marco de la ofensiva aérea de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, describió la escena como “absolutamente horrenda”. Según los informes de la Media Luna Roja Iraní, la cifra de víctimas mortales oscila entre 165 y 180 niñas, quienes perdieron la vida justo cuando iniciaban su jornada escolar.

“Si hay una imagen que captura la esencia de la destrucción, la desesperación y la crueldad sin sentido de este conflicto, son esas imágenes”, declaró Shamdasani, visiblemente conmovida. Desde Ginebra, Shamdasani confirmó que el alto comisionado, Volker Türk, solicitó una investigación “rápida, imparcial y exhaustiva” para esclarecer las circunstancias del ataque, ocurrido el primer día de las hostilidades.

"Niñas, pequeñas (…) asesinadas de esta manera, con mochilas manchadas de sangre: esto es absolutamente horrendo".



ONU Derechos Humanos pide investigar la muerte de más de 160 niñas tras el bombardeo de un colegio de Irán. https://t.co/7XCvxVKUBR — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 3, 2026

Advertencia por posibles crímenes de guerra

La ONU fue enfática al recordar que el derecho internacional humanitario prohíbe estrictamente los ataques contra civiles e infraestructura no militar. Shamdasani subrayó que, si se comprueba que el bombardeo fue dirigido deliberadamente contra la escuela o realizado de forma indiscriminada, los responsables podrían enfrentar cargos por crímenes de guerra.

Ravina Shamdasani, UN Human Rights Spokesperson, condemned the US-Israeli strike on the Minab girls’ school as “absolutely devastating,” warning that any attack against civilians or civilian objects is a grave violation of international humanitarian law and could constitute a war… pic.twitter.com/rliAu6lzY9 — Quds News Network (@QudsNen) March 3, 2026

“La responsabilidad de investigar recae en las fuerzas que ejecutaron el ataque”, señaló la portavoz, en clara alusión a las fuerzas israelíes y estadounidenses. “Les instamos a hacer públicos los resultados y a garantizar rendición de cuentas y reparación para las víctimas”.

Luego cuatro días de hostilidades, la escalada que ya afecta a 12 países de la región y que ha sumido a Oriente Medio en una inestabilidad sin precedentes. Mientras las bombas caen, el gobierno iraní ha impuesto un apagón de internet, lo que aumenta el temor de la ONU sobre la represión interna y la falta de acceso a información vital para la supervivencia de los civiles.

Crisis de desplazados se extiende al Líbano

El conflicto no se detiene en las fronteras de Irán. En el Líbano, la entrada de Hezbolá en la contienda ha provocado una respuesta feroz de Israel. Babar Baloch, portavoz de ACNUR, informó que cerca de 30,000 personas han buscado refugio en centros colectivos tras huir de los bombardeos en el sur del país y los suburbios de Beirut.

Las carreteras libanesas se han convertido en trampas mortales donde miles de familias duermen en sus autos, atrapadas en embotellamientos mientras intentan escapar del fuego cruzado. “Muchos de estos países ya albergan a millones de refugiados; una mayor violencia podría desbordar por completo la capacidad de las comunidades receptoras”, advirtió Baloch.

Uno de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país, con un balance de al menos 15 muertos. Crédito: Agencia Tasnim | EFE

A la par del desplazamiento humano, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó sobre la interrupción de las rutas de suministro en el Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo. Con los cielos cerrados y los mares en disputa, la ayuda humanitaria para zonas críticas como Gaza pende de un hilo, con reservas de harina que apenas alcanzarían para diez días.

La ONU cerró su mensaje y urgió a todas las partes a ejercer la máxima contención y volver a la mesa de negociación. “Es la única vía para poner fin a las muertes, la destrucción y la desesperación”, concluyó la portavoz.

Sigue leyendo: