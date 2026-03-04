La gasolina en EE.UU. se dispara y llega a casi $3.20 el galón

La gasolina en Estados Unidos vuelve a colocarse bajo presión y se acerca peligrosamente a los $3.20 dólares por galón. El aumento, impulsado por la escalada del conflicto con Irán y las tensiones en Medio Oriente, ya impacta el bolsillo de millones de conductores en el país.

A la escritura de este artículo, el promedio nacional se sitúa en $3.198 dólares por galón, en promedio, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Este salto ha sido tan repentino, que solo en cuestión de horas, el precio promedio subió 11 centavos, llevando el combustible a su nivel más alto en más de tres meses.

Desde inicios de año, el promedio nacional ya acumulaba un alza cercana a 20 centavos, al pasar de alrededor de $2.80 en enero a aproximadamente $3 dólares por galón el lunes, según la AAA. La creciente tensión entre Washington y Teherán ya había generado preocupación en los mercados energéticos.

De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la última vez que el promedio nacional alcanzó los $3.11 dólares fue el 1 de diciembre de 2025.

Y a pesar de que en pocos días el precio de la gasolina se ha disparado en las estaciones de servicio estadounidenses, se prevé que no pare ahí. Patrick De Haan, analista petrolero de GasBuddy, anticipó que el galón podría aumentar hasta 30 centavos adicionales antes de que termine la semana.

Este pronóstico se da en medio del fuerte incremento en los precios internacionales del petróleo. El crudo Brent, referencia internacional, subió $4.72 dólares, es decir, 6.2%, para ubicarse en $80.83 dólares por barril el martes. Por su parte, el crudo estadounidense de referencia, West Texas Intermediate, avanzó $6.22 dólares, un 8.8%, hasta los $77.45 dólares por barril, según datos de FactSet.

La escalada responde a las interrupciones en los envíos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica que conecta con el Golfo Pérsico y por donde circula aproximadamente el 20% del suministro mundial de crudo.

Precios más altos del combustible han contribuido a los temores de que la inflación vuelva a elevarse. Sin embargo, analistas de Capital Economics estiman que el efecto en el índice de precios al consumidor no sea tan fuerte como otros han dicho.

“Mucho depende de cuánto tiempo se mantengan los precios más altos”, señalaron los expertos de Capital Economics. “Un período breve con el petróleo en $80 dólares por barril tendría un impacto pequeño, contribuyendo alrededor de 0.4 puntos porcentuales a la inflación general durante el período en cuestión”.

Además del aumento en los precios de la gasolina, el gas natural también registra aumentos significativos, lo que podría traducirse en facturas más elevadas de electricidad y calefacción para los consumidores estadounidenses.

