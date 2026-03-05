En qué lugares se retrasan más los reembolsos de impuestos estatales

Si hay algo que motiva a los contribuyentes a declarar impuestos en los Estados Unidos, es la posibilidad de recibir un gran reembolso de impuestos. Al ser una cantidad inesperada, ese dinero suele utilizarse para pagar deudas, cubrir gastos importantes o simplemente recuperar parte de lo pagado durante el año fiscal. Sin embargo, dependiendo del lugar donde vivas, el depósito podría tardar más de lo habitual. Varios estados y el Distrito de Columbia ya advirtieron que los reembolsos estatales podrían retrasarse esta temporada.

La ley de impuestos y gasto firmada por el presidente Donald Trump en 2025 incluyó nuevos beneficios para la clase media. Entre ellos destacan deducciones adicionales para personas mayores, la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra, y una nueva deducción por intereses de préstamos para automóviles. Todos estos estímulos fiscales han ayudado a que los reembolsos de impuestos de este año sean más grandes.

El problema es que no todos los estados adoptan automáticamente las leyes fiscales federales. Esa falta de uniformidad está obligando a las agencias tributarias estatales a actualizar formularios, software y sistemas de procesamiento en plena temporada de impuestos.

Richard Pon, contador público certificado en San Francisco, explicó que este proceso está generando dificultades para los sistemas fiscales estatales.

“La conformidad fiscal estatal será el mayor obstáculo, ya que algunos estados se alinean, otros no lo hacen y otros solo lo hacen parcialmente“, comentó Pon, sobre la aplicación estatal de las nuevas leyes fiscales federales.

Estados donde podrían retrasarse los reembolsos

Las autoridades fiscales ya han advertido que en Idaho, Nueva York, Oregon, Carolina del Sur y Washington, DC, los contribuyentes podrían enfrentar demoras en sus reembolsos estatales por distintas razones.

En Idaho, el problema se debe en gran parte a recortes presupuestarios. Lori Wolff, administradora de la División de Gestión Financiera del estado, informó en un memorando que la reducción del personal temporal para la temporada fiscal ralentizará el procesamiento de declaraciones.

El procesamiento podría tardar entre 12 y 24 semanas, mientras que los reembolsos podrían retrasarse hasta seis semanas, según el memorando. Wolff también indicó que las demoras podrían costarle al estado hasta $7 millones de dólares en intereses adicionales que se pagarían a los contribuyentes.

La situación se complicó porque el gobernador de Idaho, Brad Little, firmó la ley estatal para alinearse con los cambios fiscales federales recién el 11 de febrero, después de que inició la temporada de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Para ese momento, más de 158,000 residentes de Idaho ya habían presentado su declaración.

“Los cambios en formularios y sistemas normalmente tardan nueve meses en completarse para la Comisión Tributaria”, señaló Jeff McCray, presidente de la Comisión Tributaria de Idaho, en un comunicado del 17 de febrero. “Sin embargo, es una prioridad para nosotros realizar las actualizaciones y proporcionar un plan para que los contribuyentes lo sigan lo antes posible”.

En Nueva York, los retrasos están relacionados con problemas técnicos. Un error en el software de TurboTax, desarrollado por la empresa Intuit, habría impedido que algunos contribuyentes presentaran correctamente sus declaraciones o retrasado el procesamiento de reembolsos. El problema debía resolverse el 4 de febrero, pero usuarios reportaron dificultades en foros y medios locales.

En Oregon, las autoridades fiscales indicaron que las declaraciones en papel no comenzarán a procesarse hasta finales del mes, lo que significa que los primeros reembolsos no se emitirán hasta principios de abril. El Departamento de Ingresos del estado explicó que el IRS entregó tarde ciertos formularios e información necesarios para programar los sistemas informáticos.

Ese mismo departamento también detectó que un pequeño número de contribuyentes reclamó un monto incorrecto del Crédito para Niños de Oregon debido a un error en un formulario. Aunque el problema se detectó a tiempo para evitar retrasos generalizados, las autoridades señalaron que podrían ajustar algunas declaraciones si es necesario.

En Carolina del Sur, el Departamento de Ingresos estatal advirtió que el procesamiento de impuestos se está demorando porque el estado decidió no adoptar los nuevos cambios fiscales federales. Esto significa que algunos ingresos que pueden deducirse a nivel federal —como propinas, horas extra, deducciones adicionales para personas mayores o intereses de préstamos de automóviles— deben agregarse nuevamente al calcular los impuestos estatales.

Si los contribuyentes no realizan esos ajustes correctamente, podrían tener que presentar una declaración enmendada, lo que inevitablemente retrasaría la emisión del reembolso.

El caso más complejo ocurre en Washington, DC, donde existe una disputa legal entre el gobierno local y el gobierno federal. El Distrito había decidido no alinearse con las nuevas leyes fiscales federales, pero el Congreso votó para revertir esa decisión en medio de la temporada de impuestos, y el presidente Trump firmó la medida el 18 de febrero.

Debido a ese conflicto, la Oficina de Impuestos y Recaudación del Distrito informó que las versiones electrónicas y en papel de los formularios de impuestos sobre la renta de 2025 se retrasarán.

La oficina del fiscal general del Distrito también emitió una opinión argumentando que la decisión del Congreso no es válida porque el plazo para hacer ese cambio ya había pasado. Si el conflicto continúa, el director financiero del Distrito, Glenn Lee, advirtió que el plazo para presentar impuestos podría extenderse hasta septiembre, lo que afectaría aproximadamente $400 millones de dólares en flujo de efectivo del gobierno local.

El resultado del conflicto podría afectar directamente a miles de contribuyentes. La Fundación de la Unión Nacional de Contribuyentes estima que alrededor de 60,000 personas que ya presentaron su declaración en Washington, DC, podrían tener que volver a presentarla dependiendo de cómo se resuelva la disputa.

Además, casi el 90% de los contribuyentes utiliza la deducción estándar, la cual podría cambiar según quién gane el conflicto legal. Según la organización, la deducción sería de $15,750 dólares si el Congreso tiene razón, o de $15,000 dólares si prevalece la postura del Distrito. También podría variar el crédito fiscal local por hijos, que sería de $0 si se aplica la ley federal o de $420 dólares por hijo si se mantiene la política local.

Como te detallamos, el retraso en el reembolso en los estados mencionados y el Distrito de Columbia se debe a diferentes circunstancias sobre las divergencias en torno a las nuevas leyes fiscales. El tiempo que demoren las devoluciones de impuestos dependerá en buena medida de cómo se resuelvan estos asuntos políticos. Y si no quieres enfrentar más retrasos, cuanto más correcta presentes tu declaración de impuestos, más reducirás el tiempo que demore tu reembolso.

