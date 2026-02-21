3 cosas que deberías hacer con tu reembolso de impuestos

Si este año sientes que tu reembolso de impuestos viene más generoso de lo normal, no es casualidad. Antes de pensar en vacaciones o compras impulsivas, vale la pena detenerte un momento. Ese dinero puede convertirse en una herramienta poderosa si lo usas con estrategia.

Según la Tax Foundation, muchos contribuyentes podrían recibir entre $300 y $1,000 dólares más que en años anteriores. Parte de esto se debe a cambios recientes en las leyes fiscales. Y aunque la temporada de impuestos rara vez es motivo de celebración, esta vez podría representar una oportunidad financiera real para ti.

Aquí te compartimos tres movimientos inteligentes que expertos recomiendan y que pueden marcar una diferencia en tu bolsillo.

1. Elimina deudas con intereses altos

Si tienes deudas de tarjetas de crédito, esta debería ser tu prioridad. Hoy en día, las tasas promedio de tarjetas rondan el 21%. Eso significa que cada mes pagas una cantidad significativa solo en intereses.

Para muchos expertos en finanzas personales, deshacerte de tus deudas, especialmente de aquellas con altos intereses, como las tarjetas de crédito, debería ser tu prioridad, incluso antes de pensar siquiera en ahorrar. Ninguna cuenta de ahorro te podría dar un rendimiento tan alto como el simple hecho de dejar de pagar los elevados intereses que te cobran en tus deudas.

Al reducir o eliminar tus deudas, mejoras tu puntaje crediticio y liberas dinero mensual que puedes destinar a metas más importantes. Es hasta este momento que ya puedes priorizar la creación de un fondo de emergencia y, por qué no, pensar en ahorrar para tus siguientes vacaciones; antes, no.

2. Abona capital a tu hipoteca si tu tasa es alta

Si compraste casa recientemente, es probable que tu tasa de interés sea mayor que el 4%. En ese caso, aplicar tu reembolso directamente al capital puede ahorrarte miles a largo plazo.

Si no tienes deudas en tarjetas de crédito, préstamos personales o para automóviles, a pesar de que comprar una casa genera patrimonio, una hipoteca no deja de ser una deuda. La ventaja es que, al ser un préstamo con una aplicación de tasa de interés simple, cualquier pago adicional a capital reducirá la cantidad de interés que se te cobrará al resto del plazo.

Por ejemplo, en una hipoteca de $350,000 dólares a una tasa promedio actual del 6.5%, aplicar $3,000 dólares adicionales al año podría generar un ahorro de más de $173,000 dólares en intereses a lo largo del préstamo.

Velo de la siguiente manera: si la tasa de tu hipoteca es del 6.5% y usas tu reembolso de impuestos para adelantar el pago del capital de tu hipoteca, es como si ganaras 6.5% después de impuestos a tu propio dinero. En otras palabras, es como si esta tasa de interés se convirtiera en tu tasa de rendimiento anualizada.

Eso sí, asegúrate de tener un fondo de emergencia sólido antes de comprometer ese dinero. Una vez que lo aplicas a la hipoteca, no es tan fácil recuperarlo.

3. Ponlo a trabajar en una cuenta de alto rendimiento

Si no necesitas el dinero de inmediato, considera depositarlo en una cuenta de ahorros de alto rendimiento o en un certificado de depósito (CD). Aunque las tasas ya no están en los niveles más altos de hace unos años, siguen siendo atractivas.

Para crear un fondo de emergencia, el ahorro es un buen inicio, pero no suficiente; es fundamental poner a trabajar ese dinero en cuentas de rendimiento y bajo riesgo. También es recomendable que distribuyas ese dinero en plazos escalonados para no tener que comprometer todo tu reembolso en una sola fecha de vencimiento y quedarte sin liquidez si surge una emergencia.

Por ejemplo, en lugar de colocar los $3,000 dólares en un solo certificado de depósito a 12 meses, podrías dividirlos en tres partes de $1,000 dólares cada una. Puedes abrir uno a 6 meses, otro a 12 meses y otro a 18 meses. Así, tu dinero vence por etapas.

Actualmente, la tasa promedio nacional de una cuenta de ahorros ronda el 0.39%. Los CD a 12 meses ofrecen cerca de 1.61%. Sin embargo, si comparas opciones, puedes encontrar instituciones que pagan cerca o incluso por encima del 4%.

Tu reembolso no es un premio de lotería. Es el resultado de tu trabajo durante todo el año. De hecho, técnicamente, es dinero en impuestos que pagaste de más al tío Sam. Si lo usas con intención, puede acercarte a la estabilidad que buscas. Antes de gastarlo en algo pasajero, piensa en el impacto que podría tener dentro de cinco o diez años. Tu yo del futuro te lo va a agradecer.

También te puede interesar: