Reembolso de impuestos sería $1,000 más grande en 2026

Los contribuyentes estadounidenses podrían recibir un reembolso de impuestos notablemente más alto en 2026, con un incremento promedio cercano a $1,000 dólares por persona, según un análisis reciente de la firma financiera Piper Sandler.

De acuerdo con el estudio de la firma basado en datos del Comité Conjunto de Impuestos (JCT), los contribuyentes pueden esperar un reembolso típico de alrededor de $4,151 dólares, tomando como referencia los $3,151 dólares promedio de la temporada de declaraciones de 2025, de acuerdo con datos del IRS.

Según los expertos, este aumento se explica principalmente por la nueva ley de impuestos y gastos firmada por el presidente Trump en julio, descrita como “One Big Beautiful Bill Act” (La gran y hermosa ley fiscal). Entre sus beneficios retroactivos a 2025 se incluyen:

La eliminación de impuestos sobre algunas horas extras y propinas.

La elevación del límite de deducción de impuestos estatales y locales (SALT) de $10,000 a $40,000 dólares.

“Cuando la gente presente su declaración de impuestos, se sorprenderá con reembolsos cuantiosos”, declaró Don Schneider, subdirector de política estadounidense en Piper Sandler y uno de los autores del informe, en un podcast que detalla este análisis. “En un año típico, podríamos tener unos $270,000 millones de dólares en reembolsos de impuestos, y será esa cantidad más otros $90,000 millones de dólares“.

Gran parte de los contribuyentes no ajusta sus retenciones para reflejar los recortes retroactivos de impuestos, lo que significa que cuando se presente la declaración en 2026, los reembolsos podrían ser un tercio mayores que lo habitual. Esto representa un extra aproximado de $1,000 dólares por persona.

“Podría ser una de las temporadas de reembolso más grandes de la historia”, señalo Schneider.

No obstante, el beneficio no se distribuirá de manera uniforme. Las ganancias más significativas se esperan entre hogares de ingresos medios y medio-altos, con salarios anuales entre $60,000 y $400,000 dólares. Aquellos con ingresos superiores a $217,000 dólares recibirán aproximadamente seis de cada diez dólares en nuevos beneficios fiscales, según un análisis del Centro de Política Tributaria.

Al mismo tiempo, los hogares con menores ingresos podrían ver pocas ventajas de la reforma. Por ejemplo, la deducción SALT de $40,000 dólares solo favorece a quienes pagan impuestos estatales y locales superiores a la deducción estándar de 2025, que es de $15,750 dólares para solteros y $31,500 dólares para parejas casadas. Para aprovechar esta deducción, los contribuyentes deben detallar sus gastos, lo que limita su acceso a quienes tienen ingresos más bajos.

Incluso los hogares de ingresos muy altos enfrentan límites: la deducción SALT comienza a eliminarse para declarantes con ingresos superiores a $500,000 dólares, lo que restringe su beneficio.

El tema de los impuestos siempre es un aspecto espinoso en las finanzas de cualquier trabajador. Por ello, si quieres formar parte de estos beneficios fiscales, es recomendable acercarte a un experto contable que te guíe, para que puedas aprovechar todas las exenciones de impuestos posibles y aspires a un reembolso que sea igual o superior al aumento estimado.

