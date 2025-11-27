Black Friday: los mejores productos con descuentos que superan los $100

El Black Friday se ha convertido en la oportunidad ideal para adelantar compras y ahorrar de manera significativa, pero como muchos consumidores han aprendido, no todo lo que brilla es oro. Entre anuncios llamativos, precios tachados y promociones que parecen irresistibles, es fácil caer en la trampa de comprar productos sin un verdadero ahorro. Por ello, planificar con antelación y conocer los descuentos reales se vuelve clave para aprovechar al máximo esta temporada. En nuestra aportación para ayudarte, te traemos los mejores productos con descuentos que, como mínimo, te harán ahorrar $100 dólares.

A diferencia de otras fechas, durante el Black Friday los precios pueden fluctuar con rapidez. Algunos comercios suben sus tarifas días antes para luego “bajar” el precio y mostrar un descuento que en realidad no existe. Esta práctica, conocida como price bumping, puede generar la ilusión de ahorrar un 30% o 50%, cuando el precio final es prácticamente el mismo que semanas atrás. Por eso, más allá de las etiquetas llamativas, conviene siempre revisar el historial real de precios.

Para quienes buscan ofertas significativas, los productos con descuentos superiores a $100 dólares son los que realmente valen la pena. Desde tecnología hasta electrodomésticos y artículos de entretenimiento, estos descuentos permiten hacer compras inteligentes sin remordimientos, adelantando regalos navideños o equipando el hogar a precios difíciles de repetir.

Tecnología y computadoras

Smartphones y Tablets

Google Pixel 9 : precio original $799 dólares, descuento del 37%, ahorro de $300 dólares . La mejor opción para quienes buscan Android puro a precio irresistible.

: precio original $799 dólares, descuento del 37%, . La mejor opción para quienes buscan Android puro a precio irresistible. Apple M4 MacBook Air (13″) : rebajada de $999 a $749 dólares, descuento de $250 dólares . Ligera, potente y perfecta para trabajo o estudio.

: rebajada de $999 a $749 dólares, . Ligera, potente y perfecta para trabajo o estudio. Apple M4 iPad Pro : de $999 a $899 dólares, ahorro de $100 dólares . Ideal para diseño, productividad y entretenimiento con pantalla de alta calidad.

: de $999 a $899 dólares, . Ideal para diseño, productividad y entretenimiento con pantalla de alta calidad. Acer Aspire 14: de $1,050 a solo $500 dólares, descuento de $550 dólares. Laptop Windows para quienes buscan potencia sin gastar de más.

Apple MacBook Pro M5 (14″) : de $1,799 a $1,599 dólares, descuento de $200 dólares . Ideal para profesionales que necesitan potencia y portabilidad.

: de $1,799 a $1,599 dólares, . Ideal para profesionales que necesitan potencia y portabilidad. Microsoft Surface touchscreen laptop : de $1,500 a $1,100 dólares, ahorro de $400 dólares . Diseño elegante y versátil para cualquier uso profesional.

: de $1,500 a $1,100 dólares, . Diseño elegante y versátil para cualquier uso profesional. Samsung Galaxy Book 4 : de $900 a $530 dólares, descuento de $370 dólares . Laptop ligera con excelente relación precio/rendimiento.

: de $900 a $530 dólares, . Laptop ligera con excelente relación precio/rendimiento. HP Chromebook x360 Plus: de $730 a $390 dólares, descuento de $340 dólares. Convertible, con buen rendimiento y batería duradera.

Hogar inteligente y robots aspiradores

Roborock Saros 10R : de $1,600 a $1,000 dólares, ahorro de $600 dólares . Limpieza automática con autovaciado y control por voz.

: de $1,600 a $1,000 dólares, . Limpieza automática con autovaciado y control por voz. Dreame L10s Pro Ultra : de $900 a $350 dólares, descuento de $550 dólares . Succión potente de 7,000Pa y mopa con agua caliente.

: de $900 a $350 dólares, . Succión potente de 7,000Pa y mopa con agua caliente. Dreame L40 Ultra : de $800 a $400 dólares, ahorro de $400 dólares . Robot con limpieza completa y mopa extraíble.

: de $800 a $400 dólares, . Robot con limpieza completa y mopa extraíble. Dreame X50 Ultra: de $1,600 a $800 dólares, descuento de $800 dólares. Robot avanzado que puede vaciarse hasta 100 días.

Dyson V11 Origin : de $630 a $400 dólares, ahorro de $230 dólares . Aspiradora versátil con succión potente y batería duradera.

: de $630 a $400 dólares, . Aspiradora versátil con succión potente y batería duradera. Jackery HomePower 3000 : de $1,299 a $839 dólares, descuento de $460 dólares . Estación de energía portátil de alto rendimiento.

: de $1,299 a $839 dólares, . Estación de energía portátil de alto rendimiento. Philips 3200 series Espresso Machine : de $800 a $500 dólares, ahorro de $300 dólares . Cafetera automática con calidad profesional.

: de $800 a $500 dólares, . Cafetera automática con calidad profesional. Breville Barista Espresso Machine: de $1,500 a $1,000 dólares, descuento de $500 dólares. Precisión total para preparar café estilo cafetería.

Televisores y proyectores

Samsung The Frame 75″ 4K TV : de $3,000 a $1,700 dólares, ahorro de $1,300 dólares . Combina arte y entretenimiento en una sola pantalla.

: de $3,000 a $1,700 dólares, . Combina arte y entretenimiento en una sola pantalla. Samsung 65″ S95F OLED TV : de $3,300 a $2,300 dólares, descuento de $1,000 dólares . Calidad de imagen OLED y sonido inmersivo.

: de $3,300 a $2,300 dólares, . Calidad de imagen OLED y sonido inmersivo. Samsung 85″ QN80F Neo QLED TV: de $3,000 a $1,798 dólares, ahorro de $1,201 dólares. Tamaño y tecnología avanzados con procesador inteligente.

Nebula Cosmos 4K SE Smart Projector : de $1,300 a $855 dólares, descuento de $445 dólares . Proyector 4K con Google TV integrado.

: de $1,300 a $855 dólares, . Proyector 4K con Google TV integrado. Epson EpiqVision Mini EF21 : de $900 a $500 dólares, ahorro de $400 dólares . Cine en casa con calidad Full HD.

: de $900 a $500 dólares, . Cine en casa con calidad Full HD. LG B5 48″ OLED TV: de $1,300 a $550 dólares, descuento de $750 dólares. Ideal para gaming y streaming con alta fidelidad.

Seguridad y Smart Home

Reolink 8 Channel Security System : de $700 a $550 dólares, ahorro de $150 dólares . Sistema de cámaras con grabación continua y control remoto.

: de $700 a $550 dólares, . Sistema de cámaras con grabación continua y control remoto. Starlink Mini Wi-Fi System: de $500 a $230 dólares, descuento de $270 dólares. Internet satelital confiable para cualquier lugar remoto.

Videojuegos

Sony PlayStation 5 Digital Edition: de $500 a $400 dólares, ahorro de $100 dólares. Consola nueva con 1TB de almacenamiento y diseño slim.

Al revisar esta lista, queda claro que los descuentos reales del Black Friday pueden ser impresionantes, especialmente cuando superan los $100 dólares. Sin embargo, es esencial ser un comprador informado. Herramientas como Keepa, CamelCamelCamel, PriceBlink o Honey permiten verificar los precios históricos y asegurarte de que la oferta es genuina. Esto evita caer en ofertas artificiales creadas solo para generar urgencia.

Además, no todos los productos de gran valor se reducen en esta fecha. Artículos como muebles o ropa de invierno pueden mejorar su precio en otras temporadas. Por eso, planificar, comparar y conocer los descuentos reales permite aprovechar solo las ofertas que realmente valen la pena, ahorrando cientos de dólares sin remordimientos.

El Black Friday es, en definitiva, una oportunidad única para adelantar compras de tecnología, hogar y entretenimiento. Siempre que se revisen los precios y se prioricen las rebajas mayores a $100 dólares, tu inversión tendrá sentido y tu bolsillo lo agradecerá.

También te puede interesar: