Este es el salario mínimo que debes ganar para vivir cómodo en 2026

El costo de vida continúa creciendo en los Estados Unidos. Es cierto que no estratosféricamente como ocurrió en 2022, pero esa inflación es algo con lo que vivimos hasta nuestros días. Los precios de la vivienda siguen altos; la comida y la energía suben sin freno. Por eso, calcular cuánto dinero se necesita para cubrir gastos esenciales sin estrés se ha vuelto indispensable, más si quieres vivir cómodamente en 2026.

Diversos especialistas en finanzas coinciden en que, para 2026, la cifra necesaria para mantener una vida estable será más elevada de lo que muchas familias imaginan. Aunque cada presupuesto varía según el estado donde se vive, el tamaño del hogar y los objetivos personales, hay un rango salarial que se perfila como la base para vivir sin sobresaltos.

Jimmy Fuentes, consultor en California Hard Money Lender, señala que el salario adecuado depende de factores determinantes, como la ubicación, las metas financieras y la presión de la inflación. Contemplando esas características, hizo un cálculo sobre lo que se necesitaría para vivir cómodamente en 2026.

“Requeriría que la familia estadounidense promedio gane un salario mínimo de $80,000 a $90,000 dólares cada año, y apenas podrían tener un nivel de vida razonable, ya que la tasa de inflación ronda del 3% al 4%”, compartió Fuentes en el sitio GOBankingRates.

De acuerdo con Fuentes, aunque esa cifra es cercana para resolver el día a día de manera tranquila, puede fluctuar ampliamente en función de objetivos financieros, como comprar una casa, ahorrar para la jubilación y pagar las deudas.

Un factor muy relevante para determinar cuánto debes ganar es el lugar donde vives. El costo de vida en estados como California o Nueva York es tan elevado, que es probable que ni siquiera con este rango solventes una vida tranquila financieramente hablando.

Además, aunque una familia con hijos necesita más o un adulto soltero puede requerir menos, la base promedio sigue moviéndose hacia arriba.

“Mis clientes informan que en mi consultorio cuentan con los elementos esenciales necesarios, dado que la tasa de inflación es del 8% al 10%, incluso para un hogar que gana alrededor de $85,000 dólares al año“, afirmó Jeffrey Hensel, corredor asociado en North Coast Financial.

Tal como lo señalan los expertos, los ingresos nominales crecen lento, mientras los gastos en vivienda, energía y alimentos avanzan más rápido que los salarios. Esa diferencia empuja a muchas familias a depender de tarjetas de crédito o préstamos de día de pago.

Para resistir la presión económica de 2026, los especialistas enfatizan que no basta con aspirar a un salario más alto. También es necesario construir estrategias que permitan que el dinero trabaje a favor y no en contra.

“Al tratar con inversionistas de mi sector, les aconsejo que se aseguren de contar con activos en proceso de revalorización, para que puedan contrarrestar los efectos de la inflación y generar fuentes de ingresos pasivos que los mantengan económicamente estables”, recomendó Fuentes.

Construir patrimonio, diversificar y apostar por bienes raíces son movimientos clave para obtener estabilidad futura. La meta es no depender solamente del cheque quincenal o mensual.

