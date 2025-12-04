GameStop paga un récord de intercambio de $30,000 por una tarjeta de Pokémon

La fiebre por las tarjetas coleccionables volvió a sacudir al mercado después de que GameStop realizara un intercambio sin precedentes. La cadena confirmó que un cliente en Texas recibió poco más de $30,000 por una tarjeta de Pokémon, una cifra que establece un nuevo récord para la empresa. El caso ha llamado la atención de coleccionistas y jugadores, especialmente por el valor y la rareza del artículo involucrado.

El intercambio ocurrió en una tienda de GameStop en Grapevine, Texas, tal y como se explicó en un comunicado compartido en redes sociales. El cliente llevó una tarjeta PSA 10 Holo Gengar completamente autenticada. La empresa informó que la pieza superó los procesos de inspección, verificación y cumplimiento requeridos por la cadena. Tras esa revisión, se determinó que la tarjeta tenía un valor de mercado de $33,883 dólares.

Aun así, GameStop pagó al cliente $30,494.70 dólares por la tarjeta. La compañía subrayó que esta transacción se convirtió oficialmente en “el intercambio individual más valioso jamás registrado en la historia de GameStop”. Para la empresa, esta operación es una prueba contundente de que su programa de recompra es más competitivo de lo que muchos creen.

La cadena incluso aprovechó la ocasión para responder a sus críticos.

“Además, cualquier troll que afirme públicamente que los valores de intercambio de GameStop son malos queda ahora, de manera fáctica y demostrable, incorrecto”, señaló la empresa en su comunicado. “Cualquier objeción previa o en curso a nuestros valores de intercambio se considera ahora sin mérito y fácticamente inválida”.

La compañía cerró el anuncio con su lema: “Power to the players” (Poder para los jugadores).

El impresionante intercambio llega en un momento estratégico. GameStop anunció que celebrará su primer “Trade Anything Day” (Día de Intercambiar Cualquier Cosa) este 6 de diciembre. Ese día, los clientes podrán llevar prácticamente cualquier artículo, con algunas restricciones, para recibir crédito en la tienda.

El fenómeno no sorprende en un mercado donde las tarjetas de Pokémon han alcanzado precios extraordinarios. En 2022, el creador de contenido Logan Paul rompió un récord Guinness al adquirir una tarjeta Pikachu Illustrator PSA 10 por $5,275,000 dólares. Antes de esa compra, Paul había adquirido otra versión en grado 9 por $1,275,000 dólares.

Para certificarse como PSA 10, una tarjeta debe ser perfecta, con “cuatro esquinas afiladas, y un frente y reverso libres de cualquier impresión, hendidura o abrasión menor”, según PSA.

Solo existen 39 tarjetas Pikachu Illustrator creadas originalmente en 1998, lo que ha inflado su valor en el mercado de coleccionistas. De ese total, apenas 20 han sido evaluadas por PSA, y solo una ha alcanzado el grado perfecto.

El caso del Gengar vendido en GameStop destaca que el universo de las tarjetas coleccionables sigue aumentando en valor y en demanda.

