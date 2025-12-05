En cuáles ciudades de EE.UU. subió más el alquiler desde 2020

Comprar una propiedad está lejano para el bolsillo de muchos trabajadores, sin embargo, el alquiler poco a poco se está alejando de muchos presupuestos. Desde la pandemia, en 2020, el costo de arrendar un apartamento ha subido mucho más rápido que los ingresos, lo que deja a muchos hogares con muy poco margen para manejar sus gastos mensuales. La tendencia, lejos de detenerse, sigue marcando el ritmo en los principales mercados metropolitanos del país.

Un análisis reciente de LendingTree muestra que en las 50 ciudades más grandes del país la renta de un apartamento de una habitación aumentó, en promedio, $457 dólares mensuales. El alza equivale a un 41% y coloca el precio medio alrededor de $1,578 dólares al mes.

En tanto, las unidades de dos habitaciones también se encarecieron. Subieron unos $505 dólares, o un 37%, hasta rondar los $1,858 dólares.

Estos incrementos superan de forma notable el crecimiento salarial desde 2019, periodo en el que, según Zillow y StreetEasy, los alquileres han avanzado “1.5 veces más rápido que los salarios”. El problema no es solo matemático. Es también emocional y práctico.

“Si tus ingresos aumentan al mismo tiempo que tu renta, tal vez ese gasto adicional no sea gran cosa”, señala Matt Schulz, analista de LendingTree. “Sin embargo, el margen financiero de tantos estadounidenses es diminuto… así que tener que destinar cientos de dólares extra cada mes puede ser un gran problema”.

Los factores detrás de estas alzas son múltiples. Uno de ellos fue la ola de trabajadores remotos durante la pandemia. Muchos se mudaron a mercados que tradicionalmente no eran tan demandados por arrendatarios.

“Todo lo que vimos durante la pandemia ha creado tensiones en el sistema… y tomará tiempo ajustarse”, aseguró Rob Bhatt, analista de LendingTree.

A ello se añaden los altos precios de compra de vivienda y las tasas hipotecarias elevadas, lo que mantiene a más familias rentando por más tiempo y compitiendo por inventarios limitados.

Entre las ciudades con los mayores aumentos destacan Nueva York, San Diego y Miami. Allí, los alquileres de una habitación subieron $854, $817 y $764 dólares, respectivamente. En las unidades de dos habitaciones, los incrementos fueron de $857 dólares en Nueva York, $877 dólares en San Diego y $885 dólares en Miami. En el caso de Miami, el crecimiento poblacional producto de la migración nacional e internacional ha presionado aún más los precios.

El top 10 de aumentos en rentas de una habitación lo completan Riverside, Tampa, Sacramento, Atlanta, Orlando, Boston y Phoenix. En todos estos mercados el alza supera los $550 dólares y, en varios casos, el salto porcentual llega a más del 60%. Los datos para dos habitaciones mantienen una tendencia similar, con Riverside, Sacramento, Tampa y Orlando entre los más afectados.

No todas las ciudades viven la misma realidad. San Francisco muestra un comportamiento moderado. Allí, un apartamento de una habitación solo subió $54 dólares en cinco años. Para dos habitaciones, el alza fue de $51 dólares. Ese freno es inusual entre las grandes ciudades de la costa oeste. LendingTree también identifica otros mercados con aumentos más suaves, como Birmingham, Oklahoma City, San Antonio y St. Louis.

