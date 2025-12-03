Las casas podrían bajar de precio en 22 ciudades de EE.UU., según un análisis

El mercado inmobiliario en Estados Unidos sigue siendo desafiante para quienes buscan comprar una vivienda. Los precios se mantienen cerca de máximos históricos y las tasas hipotecarias superan el 6%. Sin embargo, las proyecciones para 2026 apuntan a un cambio en el panorama, especialmente en 22 de las 100 ciudades más grandes del país, donde se prevé que los precios de las viviendas disminuyan, según un análisis reciente de Realtor.com.

“Creemos que 2026 será un año en el que el mercado se estabilizará”, afirmó Jake Krimmel, economista senior de Realtor.com. “Mostrará muchas señales de volver a la normalidad”.

Este cambio podría generar un entorno más favorable para los compradores, equilibrando la negociación entre vendedores y adquirentes, algo que no se veía desde la pandemia.

Además, se espera que las tasas hipotecarias bajen ligeramente, pasando del promedio del 6.6% en 2025 a alrededor del 6.3% en 2026. Esta ligera disminución, sumada al crecimiento salarial proyectado para el próximo año, podría incentivar a más compradores a entrar al mercado. Krimmel añade que la combinación de costos de financiamiento más bajos y salarios en aumento representa una oportunidad atractiva para quienes planean adquirir una vivienda.

Entre las ciudades que podrían ver caídas en los precios, predominan las ubicadas en el sureste y el oeste del país. Florida es un ejemplo destacado: siete de sus ocho principales ciudades mostrarían descensos, siendo Miami la única excepción.

La zona metropolitana de Cape Coral-Fort Lauderdale podría experimentar la mayor disminución, con un pronóstico de caída del 10.2%. Le sigue la región de North Port-Sarasota-Bradenton, con un descenso estimado del 8.9%.

Krimmel explica que estas ciudades han registrado un aumento en la oferta de viviendas, lo que brinda a los compradores más opciones. Asimismo, la demanda ha comenzado a normalizarse después del auge impulsado por la pandemia, cuando las tasas bajas y el trabajo desde casa generaron un frenesí en el mercado.

“Estos lugares, entre otros, vivieron un gran frenesí durante la pandemia, así que parte de lo que estamos proyectando es que la demanda continúe volviendo a la realidad“, comentó Krimmel a CBS News.

En contraste, en las otras 78 ciudades más grandes de EE.UU., los precios seguirán subiendo, aunque de manera moderada, con un incremento medio de alrededor del 4%.

Realtor.com elaboró estas proyecciones considerando factores como la oferta de viviendas, la construcción nueva, el crecimiento de precios, los salarios, la creación de empleo y la tasa de desempleo en cada ciudad.

También te puede interesar: