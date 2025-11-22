Más de la mitad de las casas en EE.UU. perdió valor: informe

Más de la mitad de las casas en EE.UU. perdieron valor en el último año, según un nuevo informe nacional que revela un enfriamiento claro en el mercado inmobiliario. A pesar de ello, los precios siguen considerablemente altos, aunque esto no deja de ser una noticia ambivalente, dependiendo de la zona en la que te encuentres: mientras que para los compradores parece una buena oportunidad, los vendedores pierden terreno de ganancias.

Los datos publicados por Zillow mostraron que 53% de las viviendas del país experimentaron una caída de valor en su iaZestimate en comparación con el año pasado. Es la proporción más alta desde 2012, cuando el país apenas comenzaba a recuperarse del desplome de la Gran Recesión.

El hallazgo refleja un cambio importante en un mercado que, durante años, parecía no detener su ritmo de crecimiento. De acuerdo con el estudio, las viviendas que han perdido valor registran una disminución promedio del 9.7%. Ese retroceso es mayor al observado en 2022, aunque sigue muy lejos de las caídas profundas que afectaron al país hace más de una década.

Para millones de familias, ver bajar el valor de su casa puede ser inquietante, especialmente porque se trata del activo más importante del hogar y una pieza clave en los planes de ahorro y jubilación.

Aun así, el informe subraya que la mayoría de los propietarios siguen en una posición sólida. El valor mediano de las viviendas ha aumentado un 67% desde la última vez que fueron vendidas.

“Los propietarios pueden sentirse inquietos cuando ven caer su Zestimate, y eso es más común en el entorno de mercado más frío de hoy que en los últimos años. Pero relativamente pocos están vendiendo con pérdidas“, aseguró Treh Manhertz, investigador económico senior de Zillow.

El especialista añade que el crecimiento de precios en los últimos seis años dejó a la mayoría de los dueños con una cantidad importante de equidad.

El impacto del retroceso no es uniforme en el país. Las regiones del oeste y del sur presentan los descensos más generalizados. Ciudades como Denver, Austin, Sacramento, Phoenix y Dallas superan el 87% de viviendas con caída en su valor anual. En contraste, el noreste y el medio oeste muestran más estabilidad. Solo tres áreas metropolitanas de estas regiones tienen mayoría de viviendas con valores a la baja: Minneapolis, Des Moines y Scranton.

Otro indicador importante del informe es la relación entre el valor actual de una casa y su precio en la última venta. Solo 4.1% de las viviendas en el país valen menos hoy que cuando fueron compradas. Ese porcentaje ha aumentado respecto al año pasado, pero sigue siendo mucho menor al 11.2% registrado antes de la pandemia. Las pérdidas significativas, una baja mayor al 5% respecto a la última venta, afectan apenas al 1.6% de las propiedades.

El inventario limitado también influye en que las pérdidas no se traduzcan en ventas forzadas. Únicamente 3.4% de los listados nuevos en el mercado tienen precios inferiores al de su última transacción. Esto indica que los propietarios no están bajo presión para vender a la baja. En zonas con caídas más marcadas, como Austin o San Francisco, muchas viviendas con valor reducido ni siquiera están saliendo al mercado, lo que sugiere que los dueños prefieren esperar mejores condiciones.

El informe también destaca que, aunque el promedio nacional muestra estabilidad, cada mercado y cada propiedad reflejan historias diferentes. Zillow recuerda que, más allá de las tendencias locales, las variaciones pueden ocurrir incluso entre vecindarios o casas similares.

Por todo esto, el seguimiento del valor de una vivienda debe entenderse como una herramienta de contexto, no como una predicción exacta sobre lo que ocurrirá si se vende. Quienes compraron hace años o refinanciaron cuando las tasas estaban en mínimos históricos mantienen pagos estables y una posición financiera más resistente que la que ofrecen otros activos. Toda esta información te permitirá posicionarte mejor en el mejor, sin importar si eres comprador o vendedor, ya que sabes desde qué posición partes.

