Seguro Social: quiénes recibirán casi $1,000 el 1 de diciembre

Estamos cerrando noviembre y algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán un pago tan pronto como el 1 de diciembre. El calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) del 2025 está llegando a su último mes y este primer pago es para un cierto grupo de personas.

El 1 de diciembre, los pagos están dirigidos exclusivamente a quienes forman parte del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Este grupo supera los 7.4 millones de beneficiarios en Estados Unidos, según las cifras más recientes divulgadas por la SSA.

A diferencia de los beneficios de jubilación y discapacidad, la SSI envían pagos a personas con recursos económicos limitados que cumplen con los criterios de edad o discapacidad.

El SSI tiene reglas distintas a otros beneficios del Seguro Social. No depende del historial laboral ni de las contribuciones hechas al sistema. Es un programa basado en necesidad. Está diseñado para personas mayores de 65 años, adultos con discapacidad o niños con discapacidad que tienen ingresos o bienes muy bajos.

El pago promedio mensual que reciben los beneficiarios ronda los $717.84 dólares, aunque el apoyo puede ser mayor. El monto máximo federal para un beneficiario individual es de $967 dólares al mes. En el caso de parejas que califican juntas, la cantidad puede llegar hasta $1,450 dólares. Además, algunos estados agregan un pago suplementario propio. La SSA indica que esta ayuda adicional depende del lugar donde viva el beneficiario.

Diciembre también será un mes con doble pago para los receptores de SSI. La SSA adelantará el cheque correspondiente a enero de 2026 al 31 de diciembre, debido a que el 1 de enero es feriado federal. Este ajuste ocurre cada vez que la fecha de pago coincide con un día inhábil.

Otro punto relevante es que los beneficios aumentarán en 2026. La SSA confirmó un ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8%, y quienes reciben SSI verán reflejado ese incremento precisamente en el cheque que llegará el 31 de diciembre.

El resto de los pagos del Seguro Social, específicamente, los de jubilación, sobrevivientes y SSDI, seguirá el calendario tradicional por fecha de nacimiento. Las personas nacidas entre el 1 y el 10 recibirán su pago el 10 de diciembre. Quienes cumplen entre el 11 y el 20 cobrarán el 17 de diciembre. Finalmente, los nacidos del 21 al 31 recibirán su pago el 24 de diciembre.

Los beneficiarios que empezaron a recibir pagos antes de mayo de 1997 tienen un calendario distinto y cobrarán el 3 de diciembre sin importar su fecha de nacimiento.

Si una persona recibe tanto SSI como beneficios regulares del Seguro Social, los pagos se depositarán por separado. En diciembre, el cheque de SSI llegará el día 1 y el otro depósito llegará el día 3.

La SSA continúa avanzando hacia un sistema prácticamente sin cheques impresos. Hoy la mayoría de los pagos se envían electrónicamente. Los beneficiarios pueden recibirlos mediante depósito directo o a través de la tarjeta Direct Express, una opción diseñada para quienes no tienen cuenta bancaria.

