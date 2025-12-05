Powerball asciende a $820 millones, el octavo premio más grande de esta lotería

A solo unos cuantos meses de que el premio mayor de Powerball llegara a ser el segundo más grande de la historia del juego, volvió a causar una fuerte expectativa entre los amantes de la lotería, tras dispararse a los $820 millones de dólares, el octavo premio más grande.

Este incremento llegó después de que el sorteo del miércoles 3 de diciembre no arrojara ningún ganador.

El valor en efectivo del premio se estima en $378.2 millones de dólares, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Powerball. Esa suma representa lo que podría llevarse un ganador que opte por el pago único antes de impuestos. Se trata del octavo premio más grande jamás registrado en esta lotería, lo que explica la intensidad con la que muchos jugadores están buscando su boleto.

El próximo sorteo será el sábado 6 de diciembre, poco después de las 11 p.m. (ET). Ese momento definirá si aparece un nuevo millonario o si la bolsa continúa su camino ascendente.

En meses recientes, esta lotería ha visto premios de dimensiones históricas. Entre ellos destaca el segundo mayor bote de todos los tiempos, que alcanzó los $1.787 mil millones de dólares y se repartió entre dos boletos vendidos en Montana y Texas el 6 de septiembre.

Para dimensionar el nivel del premio actual, basta revisar la lista de los diez mayores botes. El récord absoluto pertenece a los $2.04 mil millones de dólares ganados en California el 7 de noviembre de 2022. En ese mismo listado aparecen premios recientes como los $1.326 mil millones de dólares obtenidos en Oregón en abril de 2024 y los $842.4 millones de dólares logrados en Michigan el 1 de enero de 2024. El monto de $820 millones de dólares ahora en juego se ubica justo detrás de ellos como uno de los más codiciados.

Quienes deseen participar deben adquirir un boleto de $2 dólares, disponible en una gran variedad de establecimientos. Entre ellos se encuentran gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados. En algunos estados también pueden comprarse en línea.

El proceso es sencillo. Cada jugador selecciona cinco números del 1 al 69 y un número rojo del 1 al 26. También puede agregarse la opción Power Play por $1 dólar, que aumenta las ganancias de los premios secundarios hasta 10 veces.

Los jugadores que prefieran dejar la elección al sistema pueden optar por el Quick Pick, que imprime en el boleto una combinación generada por computadora. Para ganar el premio mayor, es necesario acertar los cinco números blancos en cualquier orden más el Powerball rojo.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados. Si nadie acierta los seis números, el bote continúa creciendo sin límite preestablecido.

Los boletos están disponibles en múltiples puntos de venta. Incluso algunos aeropuertos cuentan con máquinas autorizadas. Para quienes participan, es importante jugar con responsabilidad y mantenerse informados sobre los resultados oficiales, especialmente cuando hay sumas tan elevadas en juego.

También te puede interesar: