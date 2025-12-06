Aumentarán los salarios mínimos locales en Estados Unidos en 2026

A pesar de los recientes recortes laborales en los Estados Unidos, algunos gobiernos locales aumentarán los salarios mínimos en 2026. Esta tendencia afectará a decenas de ciudades y estados que buscan aliviar la presión del costo de vida sobre millones de trabajadores con ingresos bajos. La medida llega tras años de estancamiento del salario mínimo federal y ante una crisis de asequibilidad que golpea a los hogares más vulnerables.

De acuerdo con un análisis del Proyecto de Ley Nacional de Empleo (NELP, por sus siglas en inglés), 19 estados y 49 ciudades y condados elevarán sus salarios mínimos a partir del 1 de enero de 2026. Esta cifra totaliza 68 jurisdicciones que aplicarán incrementos al inicio del año. Unos meses después, otras cuatro entidades estatales y 22 localidades se sumarán al ajuste. Con ello se ampliará el alcance de las mejoras salariales para los trabajadores peor pagados del país.

El salario mínimo federal continúa congelado en $7.25 dólares por hora bajo la Ley de Normas Laborales Justas. Esta cantidad permanece sin cambios desde 2009. Frente al incremento del costo de vida, múltiples gobiernos estatales y locales han optado por establecer sus propias políticas salariales. Estos cambios surgen de iniciativas en boletas electorales, ajustes por inflación y legislaciones impulsadas por demandas sociales. Estas acciones también buscan equilibrar ingresos que no han logrado alcanzar el ritmo de los precios.

“Las políticas que aumentan el salario mínimo han sido un salvavidas para los trabajadores mal pagados que han sido los más afectados por una creciente crisis de asequibilidad”, afirma el informe de NELP.

A partir del primer día de 2026, en 60 jurisdicciones los empleados recibirán al menos $15 dólares por hora. Además, en tres estados y 40 localidades el piso salarial llegará o superará los $17 dólares.

Ejemplos destacados muestran la amplitud del cambio. En Nueva Jersey, los trabajadores de cuidados a largo plazo ganarán $18.92 dólares por hora. En Nueva York, tanto la ciudad como Long Island y Westchester elevarán el pago base a $17 dólares por hora.

En algunas ciudades de California, el aumento dependerá del tamaño de la empresa. En Hayward, los grandes empleadores deberán pagar $17.79 dólares por hora, mientras que las pequeñas compañías tendrán un mínimo de $16.90 dólares. En Novato, las empresas muy grandes pagarán $17.73 dólares. Las medianas ofrecerán $17.46 dólares y las pequeñas mantendrán un mínimo de $16.90 dólares.

Buena parte de los incrementos se explica por ajustes vinculados al costo de vida. NELP indica que 13 estados y 44 ciudades y condados aplicarán aumentos indexados a la inflación.

“Ante la inacción federal, estos aumentos están indexados a la inflación, por lo que coinciden con el costo de vida”, comentó Tsedeye Gebreselassie, investigadora de NELP.

Gebreselassie añadió que el impulso de movimientos como “Fight for $15” (Lucha por $15 dólares) ha sido clave para que más trabajadores exijan mejoras salariales.

Persisten, no obstante, fuertes contrastes. Varias localidades en el sur del país aún conservan un salario mínimo de $7.25 dólares. Para Gebreselassie, esta disparidad refleja un problema estructural.

“El contraste entre los estados y ciudades que están aumentando los salarios cada año y aquellos que están estancados en $7.25 es realmente impactante”, afirmó. También advirtió que “hay mucho discurso sobre que las cosas cuestan demasiado, pero debemos asegurarnos de no perder de vista que los salarios de los trabajadores deben subir“.

