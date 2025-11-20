Despidos masivos en grandes compañías: ¿Qué podemos esperar del futuro laboral?

Las enormes olas de despidos de los últimos meses por parte de empresas y grandes corporativos han puesto en evidencia el debilitamiento en el mercado de trabajo, y en medio de la falta de datos que respalden las cifras oficiales, muchos estadounidenses se preguntan ¿cómo será el futuro laboral?

Empresas como Amazon, UPS, así como cadenas minoristas, entre otros siguen presentando sus notificaciones conforme a la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN, por sus siglas en inglés) que, según el Banco de la Reserva Federal de Cleveland, tan solo el mes pasado alcanzaron las 39,006 en 21 estados.

Estos innumerables recortes de puestos de trabajo no solo muestran un ajustado mercado laboral, sino que también se da en un momento donde el aumento de la inflación, los aranceles y la falta de salarios dignos crean incertidumbre agravando aún más la crisis.

Sin embargo, por ahora economistas y analistas aseguran que no es necesario alarmarse. Philipp Kircher, profesor de relaciones industriales y laborales en la Universidad de Cornell, destaca que “el desempleo es muy bajo; es difícil que esté mucho mejor. Es mucho más difícil predecir cómo evolucionarán algunas de las debilidades actuales”.

No obstante, otros especialistas anticipan que, de seguir el debilitamiento en el mercado laboral, la tasa de desempleo podría aumentar a más de 4.5%. Por su parte, Cory Stahle, economista de Indeed Hiring Lab señala que si bien, los despidos son devastadores para los trabajadores afectados, “los recortes de empleo representan tan solo una pequeña fracción de la fuerza laboral del país”, dijo.

Para Ioana Marinescu, profesora de economía laboral en la Universidad de Pensilvania, “no se pueden fijar solo en unas pocas empresas. Hay que tener una visión global y ver si se están produciendo pérdidas de empleo. Hasta ahora, no hemos visto algo así a esta escala, pero es algo que estaré observando durante el próximo año. Esperaré a tener una idea más clara de qué industrias están perdiendo empleos, o no”, dijo.

Finalmente, los datos oficiales por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) correspondiente al mes de octubre no fueron publicados debido al cierre de Gobierno, aunque este 20 de noviembre se conoció que durante el mes de septiembre se crearon 119,000 empleos y el desempleo subió ligeramente a 4.4%, cada dato es importante para la toma de decisiones de la Reserva Federal.

