EE.UU. investiga a otros dos gobernadores mexicanos, según LA Times

Autoridades de Estados Unidos mantienen abiertas investigaciones contra al menos dos gobernadores mexicanos en funciones, además de los procesos ya conocidos contra exfuncionarios y políticos de Sinaloa.

De acuerdo con información publicada por el diario Los Angeles Times, las investigaciones alcanzarían al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y al mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Según el medio citado, el gobierno estadounidense habría intensificado su estrategia contra presuntas redes de corrupción y protección política vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum, Durazo, de 71 años, es uno de los líderes de más alto perfil que se cree estar bajo investigación hasta la fecha.

“La visa de Durazo fue cancelada el año pasado, y Estados Unidos lo está investigando por sus supuestos vínculos con el crimen organizado”, señalaron.

Asimismo, detallaron que la investigación en contra del gobernador de Tamaulipas está relacionada con el huachicol, es decir, el robo de combustible a gran escala.

La ofensiva ocurre después de que fiscales federales en Nueva York presentaran cargos contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios sinaloenses por supuestos vínculos con organizaciones criminales.

Hasta el momento no se han dado a conocer acusaciones formales ni órdenes judiciales en contra de ambos gobernadores. Los señalamientos derivan de reportes periodísticos y versiones sobre expedientes en desarrollo dentro de instancias estadounidenses.

Desde que se dio a conocer la investigación en contra de Rubén Rocha, el gobierno mexicano ha sostenido que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas y seguir los canales institucionales correspondientes.

En tanto, autoridades estadounidenses han reiterado su intención de profundizar investigaciones relacionadas con presuntas estructuras de corrupción y crimen organizado en México.

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