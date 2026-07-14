Hallan muerto al árbitro que fue apartado del Mundial 2026

El árbitro neerlandés Rob Dieperink falleció a los 38 años, informó la Federación de Fútbol de Países Bajos (KNVB) mediante un comunicado oficial. El silbante había sido designado inicialmente para formar parte del equipo arbitral del Mundial 2026, aunque meses antes fue retirado de la lista por la FIFA tras verse involucrado en una investigación policial que posteriormente fue archivada.

Hasta el momento, el organismo neerlandés no ha dado a conocer la causa del fallecimiento del colegiado.

La Federación de Países Bajos confirmó el fallecimiento

A través de un comunicado, la federación expresó su pesar por la muerte de Rob Dieperink, quien desarrolló una destacada trayectoria en el fútbol profesional de su país.

“Hemos recibido con profunda tristeza y conmoción la noticia del fallecimiento de Rob Dieperink“, señaló la federación neerlandesa.

El árbitro inició su carrera en el fútbol profesional durante la temporada 2011/12 y dirigió su primer encuentro en la Eredivisie a finales de 2017. A lo largo de su trayectoria acumuló 284 partidos en el fútbol profesional.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen? pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

La FIFA lo retiró del equipo arbitral del Mundial 2026

Rob Dieperink había sido seleccionado por la FIFA para desempeñarse como árbitro de la sala VAR durante el Mundial 2026.

Sin embargo, el organismo decidió retirarlo de la lista en mayo, luego de que el colegiado fuera detenido en Londres un mes antes en el marco de una investigación policial. De acuerdo con medios locales, el caso fue archivado posteriormente sin que se presentaran cargos.

En ese momento, el árbitro se encontraba en la capital inglesa para participar en un encuentro de la Liga de Conferencia de la UEFA entre Crystal Palace y AC Fiorentina.

El fútbol neerlandés despide a un árbitro con experiencia internacional

La Federación de Fútbol de Países Bajos destacó la trayectoria internacional del silbante y lamentó su pérdida.

“El mundo del fútbol pierde a un valioso árbitro con experiencia internacional“, expresó el organismo en su mensaje oficial.

El fallecimiento de Rob Dieperink ha generado consternación en el entorno del arbitraje europeo, especialmente por su reciente designación para el Mundial 2026 y su amplia experiencia en el fútbol profesional neerlandés.

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