La “maldición” de los seleccionadores en la historia de los Mundiales

Con casi 100 años de historia, los Mundiales de fútbol han entregado datos únicos y a veces inexplicables. Uno de ellos está en los banquillos. Ninguna selección ha podido ganar un Mundial con un seleccionador extranjero.

Los récords, positivos y negativos, están para romperse, pero este no ha podido tener al primer entrenador que sea capaz de lograr tal hazaña. En esta edición del Mundial, nombres como los de Carlo Ancelotti, Gustavo Alfaro y Roberto Martínez se han despedido como parte del porcentaje que avala esta estadística.

Ningún estratega extranjero ha podido levantar la copa desde el Mundial de Uruguay en 1930. De hecho, solo dos entrenadores pudieron llegar a la final cumpliendo esta condición.

El primer seleccionador que se quedó a las puertas del título fue el inglés Gerorge Raynor en el banquillo de la selección de Suecia. Los suecos fueron locales en el Mundial de 1958 y llegaron hasta la final. Pero Raynor no pudo mantener a sus dirigidos con calma en el partido decisivo y cayeron 5-2 contra Brasil.

El segundo seleccionador que pudo llegar a la final de una Copa del Mundo fue el austriaco Ernst Happel. En la Copa del Mundo de Argentina 1978, Happel llevó a Países Bajos a la gran final. Sin embargo, los neerlandéses perdieron contra la Albiceleste 3-1 en la prórroga.

Desde entonces, ningún otro seleccionador que cumpla con esos parámetros ha podido llegar hasta una final. Hasta ahora 22 trofeos han sido entregados y 22 selecciones han sido lideradas por entrenadores nacidos en el mismo país.

Mundial de 2026

En la Copa del Mundo de 2026 solo hay un entrenador en carrera capaz de romper este registro. El alemán Thomas Tuchel ha llevado a Inglaterra a las semifinales del Mundial.

Este partido será desarrollado en el Estadio Atlanta el miércoles 15 de julio. Los ingleses se enfrentarán a Argentina. Thomas Tuchel ha liderado a la selección hasta estas instancias con cinco victorias y un empate.

"Es importante no ir a la historia porque no nos ayuda"



Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, dijo que la rivalidad contra Argentina "es una parte importante de su cultura y de lo que los mueve", pero advirtió: "Vamos a jugar un partido de fútbol". pic.twitter.com/rJKG8V8fY7 — Corta (@somoscorta) July 14, 2026

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