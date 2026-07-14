Francia vs. España: alineaciones probables y dónde ver el duelo que definirá al primer finalista del Mundial de 2026

Las selecciones de España y Francia protagonizarán la primera semifinal del Mundial de 2026. Este duelo europeo se desarrollará en el Estadio Dallas. Francia busca su tercera final consecutiva; España va por su segunda final.

Francia llega a estas instancias después de superar 2-0 a Marruecos en los cuartos de final. España hace lo propio tras derrotar a Bélgica en la fase anterior.

El duelo entre franceses y españoles tiene una gran relevancia histórica. Ambas selecciones se han enfrentado en más de 30 ocasiones. España domina el historial con 18 triunfos sobre los 13 franceses.

En el marco de semifinales se destacan dos enfrentamientos recientes. Por la Eurocopa de 2024, España venció 2-1 a Francia; por la Liga de Naciones de la Concacaf, España volvió a llevarse el triunfo en un atractivo 5-4.

??Lamine Yamal se pronuncia sobre las palabras de Rajoy en las que afirmaba que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses"



"El fútbol si está para algo es para integrar. No hay mejor ejemplo que Francia y España"#MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Ep3Y3LpBQB — Teledeporte (@teledeporte) July 13, 2026

Una victoria española los llevaría a la segunda final de su historia en una Copa del Mundo. En 2010 llegaron a este último partido y fueron campeones. Francia va por su quinta final. El conjunto “Galo” ha llegado al último partido en las ediciones de 1998, 2006, 2018 y 2022.

Horario y dónde ver el duelo entre Francia y España

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Alineación probable de España

Unai; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Olmo, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena.

Alienación probable de Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé.

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