Borja Iglesias piensa en su próximo paso ante el interés de la Liga MX

Borja Iglesias se ganó un puesto en la selección española gracias a su buena temporada con el Celta de Vigo. El delantero de 33 años tuvo la oportunidad de estar en la Copa del Mundo. Borja fue cuestionado sobre su estatus en el club en medio de las vinculaciones con las Águilas del América.

Según informaciones de Transfermarkt, Borja Iglesias tiene un contrato vigente con el Celta de Vigo hasta junio de 2027. El club también tendría la opción de extender este vínculo un año más.

El veterano delantero nacido en Santiago de Compostela fue cuestionado sobre su próximo paso en el mundo del fútbol en medio del mercado de fichajes de verano. Borja reconoció que su deseo es mantenerse en el Celta, pero no descarta la posibilidad de cambiar de aires.

“Soy súper feliz en Celta, en Galicia, en mi casa. Esto del fútbol es que nunca se sabe lo que puede pasar, pero hoy estoy centrado en el Mundial, luego disfrutar de mis vacaciones y volver a Vigo que es mi casa y después ya veremos”, dijo el delantero español en zona mixta.

Borja Iglesias responde al interés de Club América.



"Siempre lo he dicho, soy súper feliz en el Celta. Esto del fútbol es algo que nunca se sabe lo que puede pasar, pero a día de hoy estoy centrado en el Mundial, en luego disfrutar de las vacaciones y volver a Vigo, que es mi? pic.twitter.com/NWSyvwdZV3 — ElDesmarque (@eldesmarque) July 9, 2026

Varios reportes han vinculado a Borja Iglesias con las Águilas del América. La informaciones detallan que el conjunto azulcrema estaría dispuesto a pagar cerca de $8 millones de dólares para avanzar en las negociaciones con el delantero español.

El segundo aire de Borja Iglesias

En la temporada 2025-2026, Borja Iglesias disputó hasta 50 partidos con la camiseta del Celta de Vigo. El delantero de 33 años jugó compromisos por LaLiga, Copa del Rey y la UEFA Europa League.

Borja Iglesias cerró una temporada con 18 goles y 3 asistencias. Este rendimiento le permitió al Celta de Vigo mantenerse en la sexta posición de LaLiga y sellar la clasificación, de nuevo, a la UEFA Europa League.

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