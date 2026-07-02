Las Chiva de Guadalajara tendrán nueva piel de la mano de Nike 

Las Chivas de Guadalajara estrenará una nueva asociación con la marca Nike. El conjunto del fútbol mexicano tendrá un nuevo uniforme. Conoce los detalles de esta unión de élite. El Rebaño Sagrado comienza los movimientos desde el escritorio.

Las Chivas de Guadalajara estrenará su uniforme el próximo 18 de julio. Esta fecha corresponde con el primer partido del conjunto azteca por la Liga MX.

“Chivas ocupa un lugar único en la cultura del fútbol, definido por su rica historia, su identidad y el vínculo que ha construido con generaciones de aficionados”, señaló Camilo Andrade, Vicepresidente y Gerente General de la marca.

El histórico conjunto mexicano antes era vestido por la marca Puma. Ahora la marca Nike se convierte en el patrocinador y proveedor exclusivo del equipo. El Rebaño Sagrado se suma a los Pumas de la UNAM como los únicos dos equipos de la Liga MX que visten con esta prestigiosa marca.

“Esta alianza representa el compromiso a largo plazo de Nike con el futbol en América Latina y una visión compartida para construir sobre ese legado mientras damos forma a lo que viene (…) Esta alianza reúne a dos marcas que comparten la convicción de que el poder del futbol puede generar un impacto duradero, dentro y fuera de la cancha”, agregó el directivo.

Las Chivas de Guadalajara estrenarán su nuevo uniforme en el partido de la primera jornada del Apertura 2026. En esta jornada, el Rebaño Sagrado recibirá a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Akron. Este duelo será desarrollado el 18 de julio.

Clubes importantes que vistes de Nike

FC Barcelona

Liverpool FC

Paris Saint-Germain (PSG)

Chelsea FC

Tottenham Hotspur

Inter de Milán

Atlético de Madrid

Wolfsburg

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