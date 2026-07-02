Mundial 2026: resultados de ayer, 1 de julio y los partidos que podrás ver hoy, 2 de julio

El Mundial de 2026 continua con su actividad por los dieciseisavos de final. Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos lograron su pase a la siguiente ronda. Ahora es el turno de otras grandes selecciones como España y Portugal

En el Estadio Atlanta, la selección de Inglaterra sufrió más de la cuenta para vencer a la República Democrática del Congo. Harry Kane marcó un doblete que le dio la clasificación al conjunto inglés.

En el otro duelo de la jornada, Bélgica selló una gran remontada ante Senegal en el Estadio Seattle. Romelu Lukaku y Youri Tielemans igualaron el partido 2-2 a 6 minutos del final. En el tiempo extra, en el minuto 90+5, Tielemans marcó el gol de la victoria belga.

El último duelo de la jornada tenía como protagonista a la selección de Estados Unidos en el Estadio Bahía de San Francisco. La USMNT derrotó 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. Estados Unidos enfrentará a Bélgica el lunes 06 de julio.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 2 de julio

En esta nueva jornada habrá tres partidos por los dieciseisavos de final. España se enfrentará a Austria en un duelo europeo que se desarrollará en el Estadio Los Ángeles. El ganador de esta ronda enfrentará a otra selección europea.

Esa otra selección europea se definirá en el duelo que se jugará en el Estadio Toronto de Canadá. Portugal y Croacia serán los protagonistas de este encuentro. El conjunto de Cristiano Ronaldo es el favorito en esta ronda.

El último partido de la jornada lo protagonizarán Suiza y Argelia. Este partido se jugará en el Estadio BC Place de Vancouver. El ganador de esta serie se medirá a la selección que resulte vencedora en el duelo entre Colombia y Ghana.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 2 de julio

España vs. Austria

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Portugal vs. Croacia

Horario en Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Suiza vs. Argelia

Horario en Estados Unidos: 23:00 horas ET y 20:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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