Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic llenan de elogios a México tras su victoria sobre Ecuador

La victoria de la selección de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo aseguró el boleto a los octavos de final, sino que también provocó elogios de dos referentes del futbol mundial. Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic destacaron el nivel mostrado por el equipo de Javier Aguirre, al que calificaron como uno de los mejores de la jornada.

Ambos exdelanteros, ahora analistas de FOX en Estados Unidos, coincidieron en que el Tricolor dominó el encuentro desde el inicio y resaltaron el funcionamiento colectivo, así como el desempeño de futbolistas como Gilberto Mora, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Thierry Henry quedó impresionado con el inicio de México

El campeón del mundo con Francia no ocultó su admiración por la forma en que la selección de México salió a disputar el encuentro ante Ecuador.

“Como dirían allá (en México), enhorabuena, México… ¡wow!”, fueron las primeras palabras de Thierry Henry durante la transmisión.

Después explicó por qué quedó sorprendido con la propuesta del conjunto mexicano.

“Los primeros 30 minutos simplemente ¡wow! Así es exactamente como debes comenzar un juego si quieres poner a la afición de tu lado y someter al rival a la presión“.

Gilberto Mora fue el jugador que más sorprendió a Henry

Además del rendimiento colectivo, Thierry Henry destacó el trabajo de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, aunque reservó un reconocimiento especial para Gilberto Mora, quien volvió a asumir un papel clave en el mediocampo.

“Ecuador no existió, pero fue la forma en que encararon el partido, no dejaban de presionar. En el segundo tiempo sobrellevaron el compromiso, pero (Julián) Quiñones… la forma en que ha estado desde el inicio del torneo… (Raúl) Jiménez, (Gilberto) Mora también. No nos olvidemos del pequeño niño como juega en el medio campo, por momentos controla el juego, entiende cuando debe detenerse y no irse al contraataque muy pronto, genera faltas”.

Para el francés, el joven mediocampista mostró una madurez poco común en un escenario de máxima exigencia.

Henry también destacó el ambiente en el Estadio Ciudad de México

El exdelantero francés aseguró que el apoyo de la afición fue otro de los factores que impulsaron el rendimiento del equipo de Javier Aguirre.

“Vean la comunión con la afición, escuchen el ruido… todos sabemos que puede haber momentos complicados, pero cuando el equipo y la afición están unidos… wow… México es una fuerza imparable así que, a quien tenga que ir a jugar allá, toda la suerte del mundo”.

Zlatan Ibrahimovic calificó la actuación como la mejor de México

Quien también se mostró sorprendido por el desempeño del Tricolor fue Zlatan Ibrahimovic, quien forma parte del equipo de analistas de FOX para la cobertura del Mundial 2026.

El exdelantero sueco aseguró que la exhibición frente a Ecuador ha sido la mejor que ha mostrado la selección de México en el torneo.

“Jugaron con mucha intensidad, defensivamente y también ofensivamente”.

Aunque reconoció que en la segunda mitad el equipo administró la ventaja, Ibrahimovic consideró que el conjunto mexicano fue superior de principio a fin y mereció su clasificación a los octavos de final.

Zlatan gives his thoughts on Mexico taking down Ecuador to move on to the Round of 16 ??@Ibra_official pic.twitter.com/JyXvi47puY — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

México convence dentro y fuera de la cancha

El triunfo sobre Ecuador significó mucho más que el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026. La actuación del equipo dirigido por Javier Aguirre trascendió fronteras y recibió el reconocimiento de dos de las figuras más importantes del futbol internacional.

Los elogios de Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic reflejan el impacto que tuvo el funcionamiento de la selección de México, que ahora afrontará los octavos de final con la confianza fortalecida y con el respaldo de un rendimiento que llamó la atención a nivel mundial.

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