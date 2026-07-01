Aficionados mexicanos del sur de California celebran victoria en Mundial 2026

Cientos de aficionados mexicanos salieron la noche de este martes para celebrar la victoria de su selección sobre el equipo de Ecuador en el Mundial 2026.

Los aficionados se apoderaron de calles y avenidas en áreas del este de Los Ángeles, Pacoima, Huntington Park, Boyle Heights y Santa Ana, entre otras localidades, tras el pase de México a octavos del final tras vencer al seleccionado ecuatoriano por 2-0 en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Durante la celebración, los fans ondearon con orgullo las banderas de México, mientras bailaban al unísono, sin olvidarse de llevar a cabo el levantar a las personas por los aires y atraparlas con los brazos, mientras coreaban cánticos.

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En algunos lugares se observaron fuegos artificiales ilegales, con concentraciones de personas, sin que las autoridades anunciaran arrestos en relación con las celebraciones.

Toma ilegal de calle en Pacoima

Entre los incidentes que ocurrieron la noche de este martes ocurrió una toma ilegal de calle en una intersección del vecindario de Pacoima, en Los Ángeles.

Se observó a varios conductores realizando peligrosos trompos ante la mirada de decenas de personas que se concentraron en el lugar.

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Uno de los vehículos tenía a un hombre sentado en el borde de la ventanilla mientras el automóvil giraba en círculos en la intersección.

En un momento, varios espectadores se acercaron al automóvil para grabar las maniobras del conductor a pocos pies de distancia.

En la calle quedaron visibles las marcas de los neumáticos después de los derrapes de los vehículos que participaron en la toma ilegal de calle.

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A pocas cuadras de distancia, oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles formaron una línea de contención para dispersar otra concentración de personas.

Tras la victoria sobre Ecuador, la selección mexicana regresa al Estadio Azteca en la fase de octavos de final este domingo para enfrentar al ganador del partido entre Inglaterra y la República de Congo.

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