Kylian Mbappé rompe otro registro goleador en Mundiales y ya amenaza el liderato histórico de Messi

La selección de Francia confirmó su pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Suecia, en un partido en el que Kylian Mbappé volvió a ser la figura al marcar un doblete que lo acerca cada vez más a Lionel Messi entre los máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo.

El delantero del Real Madrid llegó a 18 goles en Mundiales, luego de sumar seis anotaciones en la presente edición del torneo, misma cifra con la que comparte el liderato de goleo del Mundial 2026 junto con Messi. En la clasificación histórica, el francés se encuentra a solo un tanto del capitán argentino, quien encabeza la lista con 19.

Mbappé, quien cumplirá 28 años el próximo 20 de diciembre, ha disputado tres Copas del Mundo: Rusia 2018, Catar 2022 y la edición de 2026. Antes del actual torneo acumulaba 12 goles y, con los seis que registra hasta ahora, alcanzó los 18 tantos mundialistas.

Por su parte, Lionel Messi, de 39 años, ha participado en seis ediciones de la Copa del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 —donde conquistó el título con Argentina— y el Mundial 2026.

Mbappé establece un nuevo récord en partidos de eliminación

Además de acercarse a la cima de goleadores históricos, Kylian Mbappé escribió otro capítulo destacado en la historia de la Copa del Mundo.

El atacante francés abrió el marcador frente a Suecia con una brillante acción individual dentro del área para llegar a nueve goles en partidos de eliminación directa y superar los ocho que compartían los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Luiz Nazário de Lima.

Sin embargo, el delantero volvió a aparecer durante el encuentro para firmar su doblete y elevar su registro a 10 goles en fases de eliminación, una cifra nunca antes alcanzada por otro futbolista en la historia de los Mundiales.

Con ello, Mbappé suma 10 anotaciones en apenas nueve partidos de eliminación directa, un promedio superior a un gol por encuentro.

Detrás del francés aparecen Pelé, Vavá, Just Fontaine y Oldřich Nejedlý, con siete goles; Eusébio, György Sárosi, Gary Lineker y Roberto Baggio, con seis; mientras que Silvio Piola, Gyula Zsengellér, Helmut Rahn, Thomas Müller, Zinedine Zidane, Wesley Sneijder, Miroslav Klose y Lionel Messi registran cinco.

El especialista de los partidos decisivos

El dominio de Kylian Mbappé en las rondas de eliminación también queda reflejado al compararlo con otros referentes del futbol mundial.

Lionel Messi ha marcado cinco goles en 12 partidos de eliminación con Argentina en Copas del Mundo, mientras que Cristiano Ronaldo nunca logró anotar en este tipo de encuentros tras disputar ocho con Portugal. El francés ya acumula 10 goles en solo nueve compromisos de esta instancia.

La capacidad de Mbappé para responder en los momentos más importantes ha sido constante desde su debut mundialista.

En Rusia 2018, torneo en el que Francia conquistó el campeonato, anotó dos goles frente a Argentina en los octavos de final y uno más en la final ante Croacia.

En Catar 2022 volvió a ser decisivo al marcar un doblete contra Polonia en los octavos de final y un hat-trick frente a Argentina en la final, aunque el título terminó en manos de la Albiceleste tras la definición por penaltis.

Ahora, en el Mundial 2026, volvió a responder con un doblete frente a Suecia para ampliar un registro que ya le pertenece en solitario.

Un festejo dedicado a Didier Deschamps

El primer gol de Kylian Mbappé tuvo un significado especial. Tras abrir el marcador, el delantero corrió directamente hacia el banquillo para abrazar al entrenador Didier Deschamps, quien hace unos días perdió a su madre y tuvo que abandonar temporalmente la concentración de Francia para asistir al funeral.

El resto de los futbolistas franceses se unió al emotivo abrazo con el seleccionador, protagonizando una de las imágenes más significativas de la jornada.

Mbappé sigue cada vez más cerca de Messi

Además de establecer un nuevo récord en las rondas de eliminación, Kylian Mbappé llegó a 18 goles en la historia de las Copas del Mundo, producto de los 12 que acumuló entre Rusia 2018 y Catar 2022, además de los seis que suma en el Mundial 2026.

El atacante francés quedó a solo una anotación de Lionel Messi, máximo goleador histórico de los Mundiales con 19 tantos. Mientras tanto, ambos comparten el liderato de goleo de la presente edición con seis goles, manteniendo viva una de las grandes rivalidades estadísticas del torneo.

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