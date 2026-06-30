Mbappé lidera a Francia para avanzar sin cuestionamientos frente a Suecia

Francia resolvió con autoridad su cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y aseguró su presencia en octavos tras derrotar 3-0 a Suecia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en una actuación marcada por el desequilibrio ofensivo de Kylian Mbappé y el protagonismo creativo de Michael Olise. El conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró los espacios en el tramo final del primer tiempo y terminó imponiendo una diferencia que reflejó su superioridad.

El triunfo coloca a los franceses en la siguiente ronda, donde enfrentarán a Paraguay el 4 de julio en Philadelphia. El equipo sudamericano llega fortalecido tras dejar fuera a Alemania en una definición por penaltis.

Durante buena parte del primer tiempo el partido transitó por un ritmo contenido. Suecia apostó por una estructura defensiva compacta y renunció a asumir riesgos, mientras Francia administró la posesión sin acelerar demasiado. Las primeras aproximaciones fueron aisladas y el arquero Zetterström respondió cuando fue exigido.

La resistencia escandinava se sostuvo cerca de media hora. Alexander Isak y Viktor Gyökeres intentaron mantener viva la presión ofensiva con movimientos constantes, aunque sin generar situaciones que comprometieran al conjunto francés.

Francia aceleró y encontró el partido

El desarrollo cambió progresivamente tras la pausa de hidratación. Francia elevó la intensidad y comenzó a acumular ocasiones. Mbappé tuvo una acción invalidada por fuera de juego, Adrien Rabiot probó desde media distancia y el propio delantero del Real Madrid desperdició una oportunidad clara tras quedar frente al arco.

Olise también comenzó a asumir un papel más determinante. El atacante estuvo cerca de firmar una de las acciones más vistosas del torneo con una tijera dentro del área que terminó golpeando el poste.

La apertura del marcador llegó antes del descanso. En una jugada preparada desde un saque de esquina en corto, Francia enlazó una serie de pases hasta que Ousmane Dembélé encontró a Mbappé. El atacante francés resolvió con una maniobra individual y definió al palo largo para establecer el 1-0.

What a performance from Mbappé vs Sweden ? pic.twitter.com/UqqYnvI8Ts — FOX Sports (@FOXSports) June 30, 2026

Ese tanto tuvo una carga emocional adicional al estar dedicado a Deschamps, quien atraviesa un momento personal de duelo por el fallecimiento reciente de su madre.

La segunda mitad mostró una diferencia aún más amplia entre ambos equipos. Suecia no logró reaccionar y Francia aprovechó cada espacio. El segundo gol nació de una secuencia directa: Aurélien Tchouaméni filtró para Olise y el extremo asistió a Bradley Barcola, que orientó el balón y definió con potencia para ampliar la ventaja.

2-0 LEAD FOR FRANCE ??



Michael Olise sends the ball through perfectly to Bradley Barcola, who doubles France's advantage over Sweden! pic.twitter.com/402XXRbdgu — FOX Sports (@FOXSports) June 30, 2026

Con el resultado a favor, Francia siguió atacando.

Olise continuó marcando diferencias y volvió a convertirse en el generador del tercer tanto. El atacante filtró un pase que dejó solo a Mbappé frente al arquero y el delantero no falló para completar su doblete.

El atacante francés alcanzó seis goles en esta edición del Mundial e igualó el registro de Lionel Messi en el torneo. Además, quedó a un tanto del argentino en la clasificación histórica de goleadores de la Copa del Mundo.

Olise, por su parte, llegó a cinco asistencias en el campeonato y confirmó su peso dentro del sistema ofensivo francés.

Con una clasificación sin sobresaltos y una actuación convincente, Francia llegará al duelo contra Paraguay con margen para sostener sus aspiraciones en la fase eliminatoria.

Sigue leyendo:

· Brasil superó con sufrimiento a Japón para meterse en octavos de final

· Batacazo en el Mundial 2026: Paraguay eliminó a Alemania en dieciseisavos

· Neymar se burla del economista que pronosticó la eliminación de Brasil en el Mundial 2026