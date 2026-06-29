Batacazo en el Mundial 2026: Paraguay eliminó a Alemania en dieciseisavos

El seleccionado del argentino Gustavo Alfaro superó a Alemania en penales tras empatar 1-1 en los 120 minutos

Paraguay's Julio Enciso (19) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)

Julio Enciso celebra el gol de Paraguay contra Alemania. Crédito: Petr David Josek | AP

Avatar de R. Alexander Núñez

Por  R. Alexander Núñez

La selección de Paraguay dio el primer golpe del Mundial 2026 tras eliminar (3-4) este lunes en Boston a Alemania por los dieciseisavos de final de la competencia a través de la definición en los penales.

Los sudamericanos se medirán en octavos al vencedor de la serie entre Francia y Suecia.

Información en desarrollo…

Sigue leyendo:
· Brasil superó con sufrimiento a Japón para meterse en octavos de final
· Diego Forlán dice que Cristiano Ronaldo está “condicionando” a Portugal
· Messi llega a 19 goles para que Argentina avance con puntaje perfecto

En esta nota

Mundial 2026 Selección Alemania selección paraguay
Trending
Contenido Patrocinado
Trending