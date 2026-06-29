Batacazo en el Mundial 2026: Paraguay eliminó a Alemania en dieciseisavos
El seleccionado del argentino Gustavo Alfaro superó a Alemania en penales tras empatar 1-1 en los 120 minutos
La selección de Paraguay dio el primer golpe del Mundial 2026 tras eliminar (3-4) este lunes en Boston a Alemania por los dieciseisavos de final de la competencia a través de la definición en los penales.
Los sudamericanos se medirán en octavos al vencedor de la serie entre Francia y Suecia.
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