Batacazo en el Mundial 2026: Paraguay eliminó a Alemania en dieciseisavos

La selección de Paraguay dio el primer golpe del Mundial 2026 tras eliminar (3-4) este lunes en Boston a Alemania por los dieciseisavos de final de la competencia a través de la definición en los penales.

Los sudamericanos se medirán en octavos al vencedor de la serie entre Francia y Suecia.

PARAGUAY WINS IN PENALTIES AND IS MOVING ON TO THE ROUND OF 16 ?? pic.twitter.com/NrgvjkkRJq — FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026

Información en desarrollo…

Sigue leyendo:

· Brasil superó con sufrimiento a Japón para meterse en octavos de final

· Diego Forlán dice que Cristiano Ronaldo está “condicionando” a Portugal

· Messi llega a 19 goles para que Argentina avance con puntaje perfecto