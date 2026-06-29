Diego Forlán dice que Cristiano Ronaldo está “condicionando” a Portugal

A pocos días del cruce entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una de las críticas más contundentes hacia el funcionamiento del conjunto portugués llegó desde una voz con experiencia en la élite internacional. Diego Forlán, exdelantero uruguayo y exjugador del Atlético de Madrid, cuestionó el rol actual de Cristiano Ronaldo dentro del sistema de juego y aseguró que su presencia ofensiva está afectando el rendimiento colectivo del equipo.

Las declaraciones del exfutbolista surgieron tras analizar el momento que atraviesa Portugal en el torneo, donde el seleccionado dirigido por Roberto Martínez ha alternado actuaciones convincentes con otras más discretas, pese a contar con una de las plantillas más reconocidas del campeonato.

Forlán centró sus observaciones en la función que cumple el capitán portugués dentro del ataque.

Según explicó, el problema no pasa por la calidad individual del delantero sino por la manera en que interpreta su posición dentro del campo.

La crítica táctica de Forlán al rol de Cristiano

El exinternacional uruguayo describió a Cristiano, quien fue su compañero en el Manchester United, como un atacante excesivamente fijado dentro del área rival y consideró que esa conducta reduce las variantes ofensivas del equipo.

“Juega como delantero centro fijo”, sostuvo Forlán, antes de agregar que esa falta de desplazamientos “limita por completo” el ataque portugués.

En su análisis, explicó que el delantero permanece cerca de la portería esperando la pelota y participa cada vez menos en la construcción de las jugadas. “Se dice a sí mismo: ‘Me quedaré aquí para marcar’, pero no se da cuenta de que perjudica a su equipo”, afirmó.

Forlán argumentó que esa permanencia facilita el trabajo defensivo de los rivales porque concentra la atención de los centrales y elimina espacios que otros futbolistas podrían aprovechar.

“Los dos centrales se quedan con él; uno toma referencia y el otro cubre espacios. Al no moverse, desaparecen los huecos y nadie puede sorprender entrando por detrás”, señaló.

Para explicar su idea recurrió a una imagen concreta: “Todos los ataques terminan en un punto, como un embudo estrecho. Portugal no aprovecha las oportunidades porque todo va a Ronaldo, que se queda quieto en el centro”.

El efecto sobre Portugal antes del duelo con Croacia

Forlán insistió en que no considera a Cristiano un problema para el equipo, pero sí cree que el delantero necesita modificar ciertos comportamientos para potenciar al resto del plantel.

“No es un problema, pero debe entender que necesita salir del área y moverse más”, comentó.

Desde su punto de vista, una mayor movilidad permitiría aprovechar mejor las características de futbolistas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão, jugadores que dependen de encontrar líneas de pase y espacios interiores para generar peligro.

También propuso una solución directa para el capitán portugués: “Si se abriera a las bandas, crearía huecos para los demás. Está muy estático y eso expone al equipo”.

Las declaraciones llegan en una etapa decisiva del Mundial. Portugal se prepara para enfrentar a Croacia en los dieciseisavos de final mientras continúa el debate sobre el papel de Cristiano Ronaldo dentro del esquema de Roberto Martínez.

Forlán, que además evaluó el reciente empate frente a Colombia, mantuvo la misma línea argumental y resumió su postura con otra frase contundente: “Cristiano está de nueve y se queda ahí para aprovechar el gol. Ya no sale a buscarla y termina condicionando a Portugal”.

Para el exdelantero uruguayo, el ajuste que necesita el equipo portugués es sencillo de plantear: “Hay que decirle: ‘Muévete, sal de ahí, que vas a tener goles’. Si no cambia, el equipo seguirá atacando en un embudo”.

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