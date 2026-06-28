Marcelo Bielsa recriminó a los jugadores de Uruguay tras eliminación del Mundial 2026

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una escena de tensión puertas adentro antes del regreso del equipo. Ya lejos de los estadios y con el torneo terminado para la Celeste, Marcelo Bielsa reunió al plantel en Playa del Carmen, en México, para hacer un balance que, según trascendió, terminó con un mensaje directo hacia sus futbolistas.

La información fue difundida por el periodista Sebastián Giovanelli en el programa ESPN Mundial. Según el reporte, el entrenador argentino tomó la palabra ante el grupo y expresó una sensación de aislamiento durante el proceso.

“Me dejaron solo”, habría dicho Bielsa frente al plantel, en una frase dirigida especialmente hacia los referentes del equipo.

? "ME VOY TRISTE PORQUE ME DEJARON SOLO". La frase que usó Marcelo Bielsa a los jugadores al despedirse de la Selección de Uruguay.



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La conversación, de acuerdo con el mismo relato, fue breve pero cargada de incomodidad. Entre los jugadores alcanzados por el mensaje habría estado Federico Valverde, uno de los líderes deportivos del seleccionado. Tras las palabras del entrenador, ninguno de los futbolistas presentes respondió.

La escena apareció como el último capítulo de un torneo que terminó muy por debajo de las expectativas para Uruguay.

Del impulso inicial al desgaste del proyecto

La llegada de Bielsa en mayo de 2023 había despertado entusiasmo alrededor de la selección. El argentino se convirtió entonces en el segundo entrenador extranjero en dirigir a Uruguay después de Daniel Passarella y rápidamente acumuló resultados que fortalecieron su posición.

Durante la primera etapa de su ciclo, el equipo consiguió victorias frente a Argentina y Brasil en las eliminatorias sudamericanas y alcanzó las semifinales de la Copa América 2024, instancia a la que llegó tras eliminar a Brasil en penales.

Hasta ese momento, el balance era sólido: 10 triunfos en sus primeros 15 partidos.

La dinámica cambió después de la derrota ante Colombia en aquella Copa América. Desde entonces, el rendimiento perdió estabilidad y Uruguay apenas consiguió cinco victorias en sus siguientes 17 encuentros.

En medio de ese contexto también crecieron los cuestionamientos internos al método del entrenador. Las diferencias con algunos referentes ya habían salido a la luz previamente tras declaraciones públicas del exdelantero Luis Suárez.

El Mundial terminó por profundizar ese escenario.

Uruguay compartió grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, pero cerró su participación sin triunfos. Igualó 1-1 contra Arabia Saudita en Miami, empató 2-2 frente a Cabo Verde y cayó 1-0 ante España en Guadalajara.

Con solo dos puntos, quedó fuera incluso de los cupos reservados para los mejores terceros.

El rendimiento del arquero Fernando Muslera también quedó bajo análisis. El guardameta había regresado a la selección por pedido de Bielsa y, según consignó BBC Sport, se convirtió en el primer portero en la historia del torneo en registrar tres errores que terminaron en gol durante una misma Copa del Mundo.

Tras la eliminación, el propio entrenador realizó una evaluación crítica de su etapa.

“Si me preguntás cómo va a ser recordado mi ciclo en la selección, es un período que dejó poco. No le dejo nada al fútbol uruguayo, porque cualquier aporte que uno pueda hacer a un país donde estuvo tres años no prospera si los resultados no se dan”, declaró en conferencia de prensa.

Uruguay completó 36 partidos bajo la conducción de Bielsa, con saldo de 16 victorias, 12 empates y 8 derrotas.

Aunque antes del Mundial la Asociación Uruguaya de Fútbol había ratificado públicamente su respaldo al entrenador incluso en los momentos más complejos del proceso, la eliminación temprana dejó abierto un escenario distinto al previsto.

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