Tommy Smith pasó de la quinta división a vivir el Mundial de 2026

La Copa del Mundo es un torneo diseñado para las grandes estrellas. Sin embargo, hay selecciones más modestas que tienen en sus plantillas a futbolistas con poco renombre. Uno de los casos más llamativos lo protagonizó Tommy Smith, futbolista de Nueva Zelanda que representa a un club de la quinta división de Inglaterra.

Tommy Smith es el único jugador que milita en una quinta división y que está en el Mundial de 2026. Smith defiende los colores del Braintree, un club de la National League.

Según informaciones de Transfermarkt, Tommy Smith tiene un valor de mercado que solo ronda los $50,000 dólares. De hecho, solo Smith es el único jugador del Braintree que está valorado por la página especializada en fichajes.

Tommy Smith and New Zealand sadly exit the FIFA World Cup due to last night's result against Belgium. But what a fantastic experience it's been for him and the whole squad and some great exposure for our little Essex club as well over the past few weeks on the biggest stage of? pic.twitter.com/x1AynMmT5r — Braintree Town FC (@braintreetownfc) June 27, 2026

La experiencia de Tommy Smith

Tommy Smith es un defensor central de 36 años. A pesar de que hoy milita en el Braintree, Smith jugó para otros clubes como el Ipswich, Brentford, Colchester Utd, Sunderland, MK Dons, Macarthur, Auckland FC e incluso el Colorado Rapids de la MLS.

El seleccionador de Nueva Zelanda, Darren Bazeley contó con un líder en el vestuario que pudo aportarle tranquilidad a la plantilla. No está de más mencionar que Tommy Smith ya tenía un Mundial a su espalda.

Tommy Smith disputó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Smith formó parte de aquel plantel que terminó invicto la fase de grupos después de empatar sus tres partidos contra Eslovaquia, Italia y Paraguay. 16 años más tarde, Tommy Smith volvió al Mundial con la intención de ganar su primer partido en este torneo, pero Nueva Zelanda volvió a quedarse afuera en primera ronda y Smith se marcha sin un minuto sumado en el torneo.

Así marcha el Mundial de 2026

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