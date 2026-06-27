Mundial 2026: resultados de ayer, 26 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 27 de junio

En la jornada del 26 de junio se desarrollaron partidos por los Grupos I, H y G. Ahora es el turno de los Grupos L, K y J. Este sábado 27 de junio se definen los 32 clasificados a los dieciseisavos de final de Mundial de 2026.

Por el Grupo I, Francia goleó a Noruega 4-1 con un triplete de Ousmane Dembélé en el Estadio Boston; en el otro duelo de la jornada, Senegal goleó 5-0 a Irak en el Estadio Toronto. Franceses y noruegos pasan como primero y segundo respectivamente. Senegal tendrá que esperar.

La gran sorpresa se generó en el Grupo H. España venció por la mínima 1-0 a Uruguay en el Estadio Guadalajara; Cabo Verde volvió a empatar, pero esta vez 0-0 con Arabia Saudita en el Estadio Houston. Esta combinación de resultados dejó a España primera, segundo Cabo Verde y Uruguay eliminada de la Copa del Mundo.

Por el grupo G, Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentaron en el Estadio BC Place de Vancouver. El conjunto belga goleó 1-5 al conjunto neozelandés; El otro duelo de la jornada fue entre Egipto e Irán en el Estadio Seattle. Ambas selecciones no pasaron del empate.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 27 de junio

Esta jornada tendrá el partido entre Panamá e Inglaterra en el Estadio Nueva York Nueva Jersey; Croacia se medirá a Ghana en el Estadio Filadelfia. Estas selecciones forman parte del Grupo L. Inglaterra y Ghana tienen cuatro puntos, Croacia tiene tres unidades y Panamá no ha sumado en este Mundial.

Por el Grupo K, Colombia y Portugal se enfrentarán en el Estadio Miami. El otro duelo será en el Estadio Atlanta entre RD Congo y Uzbekistán. Colombia ya está clasificada a la siguiente ronda. Portugal y RD Congo se debaten el segundo lugar.

La primera ronda del Mundial de 2026 finaliza con el Grupo J. Argelia y Austria se enfrentarán en el Estadio Kansas City; Jordania y Argentina cierran la primera fase en el Estadio Dallas. Argentina es la única clasificada por este grupo.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra

Horario en Estados Unidos: 18:00 horas ET y 15:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Croacia vs. Ghana

Horario en Estados Unidos: 18:00 horas ET y 15:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Colombia vs. Portugal

Horario en Estados Unidos: 19:30 horas ET y 16:30 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

RD Congo vs. Uzbekistán

Horario en Estados Unidos: 19:30 horas ET y 16:30 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Argelia vs. Austria

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET y 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Jordania vs. Argentina

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET y 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Así marcha el Mundial de 2026

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