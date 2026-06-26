Uruguay, con otro error del portero Muslera, quedó fuera del Mundial al perder con España: 0-1

El portero internacional Fernando Muslera jamás imaginó que su ciclo con la selección de Uruguay concluiría de una forma terrible al convertirse por segunda ocasión en el villano de los charrúas en el Mundial 2026 para quedar eliminados a manos de España con una dolorosa derrota de 1-0.

Los charrúas dirigidos por el controvertido argentino Marcelo “Loco” Bielsa jamás pudieron encontrar su mejor forma de juego y terminaron yéndose de la justa mundialista con apenas dos puntos producto de los empates con Arabia Saudita 1-1 y con Cabo Verde 2-2.

OH NO MUSLERA ?



SPAIN TAKES THE LEAD! pic.twitter.com/0ja5diIJr8 — FOX Sports (@FOXSports) June 27, 2026

El error de Muslera fue definitivo para marcar el destino de los uruguayos en el minuto 42, que permitió a los españoles anotar el gol que representaría la segunda victoria del Mundial para quedar como líder del Grupo H con dos victorias y un empate.

Muslera sumó su segunda falla de la Copa del Mundo y después de la falla contra los españoles, ya no salió para la segunda mitad, ocupando su lugar Sergio Rochet, pero la suerte de los uruguayos no cambió en un duelo donde los sudamericanos volvieron a evidenciar su falta de poder ofensivo.

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