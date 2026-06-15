Maxi Araujo evitó otro milagro mundialista de Arabia Saudita: 1-1 con Uruguay

La selección de Arabia Saudita se quedó a diez minutos de generar otra hazaña mundialista como la de hace cuatro años cuando venció al que terminara campeón del mundo, Argentina y ahora lo hizo a costa de otro de los históricos sudamericanos como Uruguay, con quienes terminó empatando 1-1.

Los uruguayos pagaron caro ser demasiado dubitativos, temerosos en desplegar su tremendo arsenal y por poco pagan caro esa mediana actitud al ser víctima del gol del defensa Abdulelah Al-Amri a cinco minutos del final del primer tiempo.

Pero a diferencia de la justa mundialista de Qatar, que pudieron darle la vuelta al marcador en forma sorpresiva después del gol de Lionel Messi al minuto 10 con anotaciones de Saleh Al Sheri al minuto 46 y de Salem Al Dawsarial minuto 53, ahora Maxi Araújo, delantero del Sporting Club de Portugal logró evitar el mayúsculo desaguisado para los charrúas.



Uruguay, cuando se vio en problemas después de varias fallas de sus hombres de ataque como Darwin Núñez, Federico Viñas, Federico Valverde, Brian Rodríguez, Nicolás de la Cruz, Federico Canobbio y Rodrigo Aguirre, intentó por todos los medios anidar el balón en las redes de los árabes, pero el portero Mohammed Al-Owais.



Uruguay rozó la victoria en los últimos minutos ante una defensa saudí sobrepasada por el asedio, aunque el guardameta Mohammed Al-Owais decidió que ambas selecciones se repartieran un punto en su debut en el Mundial.



El partido empezó a ganar en ocasiones después de la primera pausa de hidratación, una cuestionada novedad de la FIFA por cortar el ritmo, pero que en Miami ayudó al espectáculo.



A un ramplón inicio le siguieron quince minutos trepidantes en los que Uruguay pudo adelantarse con un cabezazo de Fede Viñas a bocajarro que detuvo Al-Owais. No obstante, fue Arabia Saudí quien acabó cobrando ventaja gracias a su superioridad en los balones aéreos.



Fernando Muslera, que mañana cumplirá 40 años y disputa su quinto Mundial, salvó primero de forma fantástica un remate cruzado a saque de esquina de Abdudelah Al-Amri, pero en un nuevo saque de esquina dejó un rechace en el área pequeña que empujó a gol el compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.



El tanto sacudió a Uruguay y la empujó a jugar más directo, una fórmula con la que generó más peligro que en los 40 minutos previos, en los que la posesión sin verticalidad no le permitió abrir el bloque bajo de su rival.



La ventaja saudí al descanso fue un gran premio a su esfuerzo y hasta tres jugadores lo reflejaron arrodillándose y besando el césped cuando el árbitro pitó el descanso.



Esos esfuerzos tuvieron que multiplicarse durante la segunda mitad para que Uruguay no igualara el resultado, mejorado con la entrada de Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria al descanso, por los desacertados Darwin Núñez y Matías Viña.



Estuvo muy cerca de conseguirlo cuando un fuerte disparo raso de Manuel Ugarte desde fuera del área impactó en el palo derecho de la meta de Al-Owais que motivó más los esfuerzos de Uruguay por alcanzar la igualada.



Precisamente fue uno de esos centros, esta vez rematado por Viñas, el que significó el empate. No llegó de primeras tras el cabezazo, pero el rechace le cayó a Maximiliano Araújo y definió fuerte por el palo del portero.



Ambos fueron los dos hombres más peligrosos de un Uruguay que tuvo diez minutos de asedio para debutar con victoria.



Entre centros y disparos de todos los colores, fue el capitán, Fede Valverde, quien lo tuvo más cerca en el descuento con un lejano tiro. Sin embargo, Al-Owais volvió a aparecer con una buena mano que lo mandó a córner, y dejó claro que el marcador no iba a moverse en Miami.

Seguir leyendo:



