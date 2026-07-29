¿Por qué son preocupantes las audiencias masivas en cortes para deportaciones de inmigrantes?

Cortes migratorias de California, Colorado, Georgia, Illinois, Nevada, Nueva York, Texas, y otros estados están realizando audiencias masivas, donde decenas de inmigrantes reciben una orden final de deportación por “ausencia” y algunas personas tienen el mismo resultado, incluso estando presentes en tales audiencias.

“Hay cosas diferentes sobre esas mega audiencias. Lo que estamos viendo en los tribunales es que no hay tiempo para procesar los casos de 150 personas en una sola mañana y por eso lo que están haciendo es llamando los nombres de todos que tienen la audiencia programada”, explicó Brandon Marrow, experto en tecnología cívica en bklg.org, grupo que ha monitoreado tales audiencias.

Agregó que lo preocupante no es solamente que las personas no asistan a la audiencia y reciban una orden de deportación, sino que ocurra con personas que sí asisten, pero entre el caos no escuchan su nombre.

“Si no contesta la persona, se da esta orden de deportación en ausencia. Entonces hemos escuchado historias de personas que están en el tribunal el día de la audiencia, pero no oyen su nombre y por eso reciben esta orden de deportación, aunque estaban en el tribunal”, lamentó Marrow en el podcast ‘El Diario Sin Límites’.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia que administra los tribunales migratorios, está realizando estas audiencias masivas, donde los inmigrantes acuden por primera vez para establecer una segunda audiencia y exponer sus casos, aunque decenas de personas están perdiendo tal oportunidad.

¿Cómo se diferencia estas audiencias de las individuales? Marrow insistió en que no hay un intercambio legal significativo entre los inmigrantes y el juez.

“No hay discusiones legales en esa audiencia. La verdad, normalmente solo es un proceso para programar la próxima audiencia y ponerse de acuerdo con el gobierno de los cargos migratorios que tienen en su caso”, expuso.

Aunque los inmigrantes tienen 180 días para presentar una apelación a la orden de deportación por “ausencia”, en muchas ocasiones ni eso podrá hacer porque no ha recibido la notificación, por lo que es difícil estimar el tiempo de apelación. Entonces, la persona puede estar en peligro de ser detenida y procesada por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un cambio de política migratoria sin precedente

Estas audiencias no tienen un antecendente en la política migratoria, no a este nivel, aunque en su primer gobierno el presidente Donald Trump implementó tal práctica. En esta ocasión las audiencias aumentaron considerablemente en junio, según un análisis de bklg.org y un texto escrito por el investigador Austin Kocher.

“En mayo hubo 25 mega audiencias; en junio, hubo 153 mega audiencias programadas. De hecho, en algunos días de junio, el 25% de todas las personas en el país que estaban programadas para una audiencia del calendario maestro estaban programadas para un mega audiencia”, indica Kocher.

Las audiencias no se realizan en todas las cortes migratorias, sin que los jueces sepan que son parte de un “calendario maestro”.

“[La actual estrategia] demuestra una coordinación deliberada al más alto nivel de la EOIR para centrarse en jueces y salas de audiencias específicos”, indica el informe. “Esto no es resultado de que los jueces decidan sobrecargar sus salas de audiencias; los jueces no controlan sus propios calendarios de casos. Más bien, es el resultado de que la EOIR haya sobrecargado las salas de audiencias de ciertos jueces y haya obligado al tribunal a lidiar con ello”.

Marrow agregó que, además de la saturación en una corte, los inmigrantes reciben la notificación de su audiencia con poca antelación.

“Entonces lo que pasa es que la corte está reprogramando las audiencias de las personas con muy poca antelación. Entonces, si, por ejemplo, tenía una audiencia para octubre de este año, posiblemente con esa política de mega audiencia, esa audiencia fue cambiada para este mes y las personas que se presenten a esas mega audiencias están diciendo que nunca recibieron el aviso de la corte que se manda por correo físico”, advierte Marrow.

Si la persona no asiste, recuerda Marrow, recibe una orden de portación por “ausencia”. El experto agregó que muchas personas reciben ahora notificaciones hasta nueve días de antelación, cuando regularmente el gobierno notificaba hasta con 200 días previos, dando a los inmigrantes a prepararse.

“Aparte de Chicago y Nueva York, hay muchas audiencias en Texas, en Houston, San Antonio y Dallas, pero la verdad es que ya es una política de todos los tribunales del país”, acotó Marrow.

Los inmigrantes sin papeles en EE.UU. deben consultar con un abogado para revisar sus casos ante tribunales.