El Loco Abreu dijo que Uruguay es la segunda selección más grande del mundo

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo de 2026, una declaración de Sebastián “Loco” Abreu reavivó el debate sobre cuáles son las selecciones más importantes de la historia del fútbol. El exdelantero uruguayo, identificado durante años con la selección celeste y con una extensa trayectoria internacional, aseguró que Uruguay ocupa el segundo lugar entre las selecciones más grandes de todos los tiempos.

La afirmación surgió durante una dinámica realizada junto al creador de contenido uruguayo Guille Fútbol. El juego consistía en mencionar distintas selecciones nacionales mientras Abreu permanecía en silencio hasta escuchar el nombre de un equipo que considerara superior a Uruguay.

La lista incluyó a varias de las potencias más reconocidas del fútbol mundial. Chile, México, Paraguay, Colombia, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Croacia, España, Francia, Argentina, Italia y Alemania fueron apareciendo una tras otra sin provocar ninguna reacción del exfutbolista.

El silencio se mantuvo intacto hasta que apareció Brasil.

Ante la pregunta de si consideraba a la selección brasileña superior a Uruguay, Abreu respondió afirmativamente. Después, cuando se le consultó en qué lugar ubicaba a la Celeste dentro de la historia del fútbol, fue categórico: “Segunda”.

Un debate que volvió a encender las redes

El fragmento del video se difundió rápidamente en plataformas digitales y generó miles de comentarios entre aficionados de diferentes países. Parte de las reacciones destacaron la confianza con la que el exgoleador defendió la posición histórica de Uruguay, mientras que otros usuarios centraron la discusión en la decisión de colocar por encima únicamente a Brasil y no a selecciones como Argentina, Alemania o Francia.

En una reciente entrevista con Bolavip, Abreu explicó que disfruta especialmente las victorias ante la Albiceleste debido a la cercanía histórica entre ambas selecciones en la disputa de títulos importantes.

“Estamos ahí, estamos parejos. No querés que se te despeguen”, señaló Abreu. El exdelantero también agregó: “Siempre está la cargada, la chicaneada y la broma. Se genera esa rivalidad. Yo particularmente tengo más ganas de ganarle a Argentina que a Brasil”.

La Celeste se prepara para el Mundial

Las declaraciones llegan mientras Uruguay ultima detalles para su participación en el Mundial 2026 bajo la conducción de Marcelo Bielsa. La selección sudamericana formará parte del Grupo H, donde enfrentará a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Su estreno está programado para el 15 de junio en Miami frente al conjunto saudí.

Posteriormente, la Celeste volverá a jugar en Miami el 21 de junio contra Cabo Verde y concluirá la fase de grupos el 26 de junio ante España en Guadalajara.

Dentro de los posibles escenarios de la fase eliminatoria aparece la opción de un enfrentamiento con Argentina en los dieciseisavos de final, un cruce que añadiría un nuevo capítulo a una rivalidad que, según Abreu, sigue teniendo un peso especial para el fútbol uruguayo.

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