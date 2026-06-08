México y Estados Unidos detrás de Alexia Putellas, dos veces Balón de Oro femenil

La próxima decisión en la carrera de Alexia Putellas sigue sin resolverse. La mediocampista española, reconocida con dos Balones de Oro, mantiene abiertas varias opciones para continuar su trayectoria profesional una vez concluida su etapa en el FC Barcelona, mientras distintos mercados internacionales intentan convencerla de sumarse a sus proyectos.

Aunque en los últimos días crecieron las versiones que la vinculan con el London City Lionesses, la cadena ESPN reportó que no existe ningún acuerdo firmado y que la jugadora aún no ha tomado una determinación definitiva sobre su futuro.

La prioridad inmediata de Putellas continúa siendo la selección española. La mediocampista se enfoca en el compromiso de clasificación mundialista que España disputará este martes 9 de junio frente a Islandia en el estadio Laugardalsvöllur, un encuentro que marcará el cierre de esta fase internacional antes de que la futbolista se tome un periodo de descanso para analizar sus próximos pasos.

Su influencia reciente con la selección quedó reflejada en la victoria sobre Inglaterra, partido en el que anotó dos goles y tuvo un papel determinante en el desarrollo del juego.

The end of an era ?



Barcelona captain Alexia Putellas is to leave the club after 14 seasons.



?? 507 games

? 232 goals

? 38 trophies



A legend of the game ? pic.twitter.com/WZwywn9Piz — Match of the Day (@BBCMOTD) May 26, 2026

Inglaterra lidera la carrera por su fichaje

El club que más abiertamente ha mostrado interés por contratar a Putellas es el London City Lionesses. La entidad inglesa presentó una propuesta que, según el entorno de la jugadora, es considerada muy importante y forma parte de un proyecto respaldado por Michele Kang, una figura con peso dentro del fútbol femenino internacional.

Pese a ello, las mismas fuentes señalaron que la situación permanece abierta y que la española sigue evaluando distintos escenarios antes de asumir cualquier compromiso.

La posibilidad de un cambio de liga no se limita al fútbol inglés. Sobre la mesa también existen dos ofertas formales procedentes de América. Una de ellas llega desde México y representa la propuesta económica más elevada entre las alternativas que estudia actualmente la futbolista.

La otra oferta proviene de Estados Unidos, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre la institución interesada. Además, la situación de Putellas continúa siendo seguida de cerca por clubes de la NWSL, por lo que podrían surgir nuevas oportunidades en las próximas semanas.

ABRAZO ENTRE LEYENDAS. PURO FC BARCELONA FEMENÍ



Alexia Putellas y Mapi León se despiden del equipo de su corazón emocionadas ??#LigaFenDAZN ? pic.twitter.com/wo3TS2G75u — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 27, 2026

Un proceso sin decisiones apresuradas

Las fuentes consultadas indican que Putellas considera que ya dio el paso más complejo al cerrar la etapa más importante de su carrera deportiva. Por ese motivo, la española pretende analizar con calma cada una de las opciones disponibles.

La intención de la futbolista es estudiar tanto los aspectos deportivos como las condiciones de cada proyecto antes de elegir destino. Ese proceso, según su entorno, no será inmediato.

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