Selección de Irán llegó a Tijuana para instalar su campamento rumbo al Mundial 2026 tras restricciones de Estados Unidos

La selección de Irán ya se encuentra en Tijuana, ciudad que funcionará como su centro de operaciones durante el Mundial 2026, una decisión marcada por las restricciones migratorias y los obstáculos logísticos que enfrenta el equipo para ingresar y permanecer en Estados Unidos.

El combinado asiático arribó durante la madrugada de este domingo al Aeropuerto Internacional de Tijuana, donde fue recibido bajo un importante dispositivo de seguridad mientras comenzaba su preparación para el torneo más importante del fútbol internacional.

Iran World Cup Team Arrives in Tijuana Amid Visa Restrictions Dispute



Iran national football team has arrived in Tijuana ahead of the World Cup after relocating its base camp from the U.S. Reports say the squad will enter the United States only on match days and return to Mexico? pic.twitter.com/HeK2JQ74N3 — Washington Eye (@washington_EY) June 7, 2026

Irán apuesta por Tijuana como sede estratégica para el Mundial

La elección de Tijuana responde a una situación excepcional que enfrenta la delegación iraní. A pocos días de su debut mundialista, parte de los integrantes del equipo, cuerpo técnico y directivos continúan sin recibir autorización para ingresar a territorio estadounidense.

La situación fue denunciada por el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, quien advirtió que varios miembros de la delegación permanecen a la espera de sus permisos migratorios.

De acuerdo con el diplomático, quienes sí recibieron autorización para ingresar a Estados Unidos enfrentan condiciones especiales de estancia.

“cuentan con permisos limitados que les permiten ingresar únicamente durante el tiempo necesario para disputar los encuentros y abandonar el país ese mismo día”.

Restricciones migratorias complican la preparación de Irán

Las limitaciones impuestas obligarán a la selección iraní a realizar constantes desplazamientos entre México y Estados Unidos, una situación que podría afectar la recuperación física y la logística del equipo durante la competencia.

Según explicó Pasandideh, esta situación representa una desventaja competitiva respecto a otras selecciones que podrán permanecer concentradas cerca de sus respectivas sedes.

“Es un desafío para nuestros jugadores”, afirmó Pasandideh, al referirse al desgaste físico y logístico que implicará viajar constantemente entre ambos lados de la frontera.

Recibimiento con seguridad reforzada en Tijuana

Aunque la llegada se produjo durante las primeras horas de la mañana, un pequeño grupo de aficionados acudió al aeropuerto para recibir a la selección de Irán, mostrando banderas nacionales y buscando obtener fotografías de los futbolistas.

El arribo del equipo se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad coordinado por autoridades locales, estatales y federales, con el objetivo de garantizar el traslado seguro de jugadores, entrenadores y personal acreditado.

Posteriormente, la delegación se dirigió a su lugar de concentración, donde continuará su preparación para el debut mundialista.

Cuándo debuta Irán en el Mundial

La selección de Irán disputará su primer compromiso del torneo el próximo 15 de junio en Los Ángeles, donde enfrentará a Nueva Zelanda en un partido clave para sus aspiraciones dentro del certamen.

Mientras se resuelven los problemas migratorios de parte de su delegación, el conjunto asiático buscará enfocarse en lo deportivo y adaptarse a una preparación atípica que lo obligará a operar desde territorio mexicano durante buena parte de su participación en el Mundial.

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